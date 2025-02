Luis Crispi Canora y su homenaje a Ricardo Piglia en ´El último lector´.

CÍRCULO ROJO - En un ejercicio de erudición y pasión literaria, Luis Crispi Canora rinde homenaje a uno de los pensadores más influyentes de la literatura argentina, Ricardo Piglia. Su nuevo libro, “El último lector de Ricardo Piglia, Homenaje”, publicado por Editorial Círculo Rojo, ofrece un análisis minucioso y personal sobre la figura del lector y su relación con la narrativa del maestro argentino.

Luis Crispi Canora, profesor, ensayista y apasionado estudioso de la literatura, se sumerge en la obra de Ricardo Piglia para desentrañar la esencia del acto de leer. Inspirado por la teoría del autor de Respiración artificial y Plata quemada, Crispi Canora traza un recorrido crítico y reflexivo en torno a la lectura como un acto de resistencia, interpretación y reescritura.

"Piglia nos enseñó que todo lector es un detective que busca sentido en el caos del lenguaje", explica el autor en su reciente entrevista. "Con este libro, he querido profundizar en esa idea y ofrecer una visión que conecte con aquellos que aman la literatura no solo como entretenimiento, sino como un modo de descifrar el mundo".

Escribir “El último lector de Ricardo Piglia, Homenaje” ha sido, según su autor, un viaje intenso y desafiante. La obra combina análisis textual, crítica literaria y experiencias personales, logrando un equilibrio entre el estudio académico y la pasión del lector. "No se trata solo de estudiar a Piglia, sino de dialogar con él a través de sus textos", apunta Crispi Canora.

El libro se estructura en varios ensayos que abordan el papel del lector en la literatura de Piglia, la tradición literaria que lo influyó y su legado en el pensamiento contemporáneo. Con un estilo accesible pero riguroso, Crispi Canora invita a los lectores a repensar su relación con la literatura.

El libro de Crispi Canora no solo destaca por su contenido analítico, sino también por su capacidad de emocionar e inspirar a quienes se acercan a la obra de Piglia. "Las opiniones de los primeros lectores han sido entusiastas, y muchos destacan cómo el libro los ha llevado a releer a Piglia con nuevos ojos", comenta el autor.

Publicado por Editorial Círculo Rojo, “El último lector de Ricardo Piglia, Homenaje” está ya disponible en librerías y plataformas digitales. Una invitación a descubrir, o redescubrir, la obra de uno de los intelectuales más fascinantes de la literatura en lengua española.

SINOPSIS

Como homenaje a Ricardo Piglia, los primeros cinco capítulos tratan sobre la obra de este autor, sus cuentos, sus novelas, los diarios y los estudios específicos sobre temas literarios.

Después se hace un recorrido por los principales autores argentinos, en especial los comentados por Piglia, hasta llegar a los de nuestros días. Así, se repasa la obra de muchos autores; unos figuran en los libros de texto y otros no, a pesar de que han tenido una importancia en la literatura argentina.

Para mí, Ricardo Piglia fue un autor que hubiera merecido el premio Nobel por la calidad de su obra, tanto de sus novelas, cuentos y estudios, como de sus tres libros de diarios. Metaliteratura al nivel de Borges.

AUTOR

Luis Crispi Canora

Interesado en la cultura en general, su profesión fue otra muy distinta: delineante; después, maestro industrial. En paralelo hacía el bachillerato en La Salle, y accedía por ambas ramas a la ingeniería, y después, por la Uned, a Ciencias Económicas, rama empresarial. Como administrador dirige empresas, exportando maquinaria especial de soldadura a las principales fábricas de automóviles, a Volkswagen (Alemania), Renault (distintas fábricas de Francia, y otros países), Peugeot y Fiat. Todo ello con colaboradores o empresas propias en Alemania, Francia e Italia. Siempre acompañado por la música clásica, siguiendo orquestas principalmente en España, la Nacional en Madrid y la OBC en Barcelona. También las actividades del Palau y en Opera tanto en el Liceu como en el Teatro Real y Valencia.

Estudiando en estos años en la Universidad Popular de Granollers asignaturas como Literatura Latina, Mitología, Arte, Literatura Universal y Filosofía. La lectura, una de sus pasiones. Los numerosos viajes a Argentina, primero por trabajo y después por las relaciones afectivas, son el origen del libro actual.