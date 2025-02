Expertas en dermocosmética analizan las cremas con las que no es necesario recurrir a una base de maquillaje

Rosalique, Byoode y Perricone MD son algunas de las marcas que cuenta con cremas que dan tanta luminosidad que no se necesita usar base de maquillaje El uso de bases de maquillaje ha quedado reservado para ocasiones especiales, mientras que cada vez se prioriza más el cuidado de la piel sobre la cobertura de imperfecciones. Existen cremas que, además de hidratar, pueden aportar luminosidad y mejorar la textura cutánea. Según la maquilladora oficial de Perricone MD, Patricia Alonso, "las bases de maquillaje más pesadas han quedado relegadas a eventos como fiestas o bodas, mientras que es cada vez más habitual centrarse en tratar la piel en lugar de enmascarar imperfecciones".

La clave para lucir una piel radiante sin necesidad de base se encuentra en el uso de cremas que no solo aporten hidratación, sino que también iluminen y transformen la textura de la piel. La cosmetóloga y creadora de Byoode, Raquel González, señala que "estas cremas actúan a largo plazo, pero también ofrecen un poderoso efecto flash". Con esta premisa, se han seleccionado cuatro opciones que aportan tanta luminosidad que permiten prescindir del maquillaje tradicional.

Lotus & Spirulina Romance, de Byoode

Esta crema hidratante ligera y acuosa es apta para todo tipo de pieles y destaca por su fórmula rica en espirulina, omegas y extracto de loto. La espirulina, con su alta concentración de antioxidantes, combate el estrés oxidativo y mejora la textura cutánea, mientras que el extracto de loto potencia la retención de humedad, proporcionando un aspecto más hidratado y jugoso. Además, los omegas refuerzan la función barrera de la piel, aportando un brillo saludable. Su composición también incluye aceite de brócoli, que nutre y suaviza la piel.

Disponible en Byoode.com por 49 € y en Amazon.es.

Face Finishing & Firming Radiant Moisturizer, de Perricone MD

Esta crema hidratante de edición limitada hidrata profundamente, reafirma y unifica el tono de la piel. Según Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Perricone MD, "las partículas traslúcidas que actúan como un filtro óptico reflejan la luz y crean un efecto radiante inmediato". Además, su fórmula incorpora DMAE para reafirmar, vitamina E con propiedades antioxidantes y aceite de kukui, que hidrata sin aportar brillos.

Disponible en PerriconeMD.es por 85 €.

Rosalique 3 in 1 Anti-Redness Miracle Formula

Diseñada para pieles sensibles con tendencia a rojeces, esta crema combina tratamiento, cobertura y protección solar en un solo producto. Ana Yuste, directora de dermocosmética de Rosalique, destaca que "sus microcápsulas verdes neutralizan las rojeces y dejan un acabado uniforme y luminoso". Entre sus ingredientes se incluyen la zeolita, con propiedades calmantes y detoxificantes, y el alfa-bisabolol, que reduce inflamaciones y favorece la regeneración cutánea. Su SPF 50 protege la piel de los daños solares.

Disponible en Purenichelab.com por 34,95 €.

Illuminating Moisturiser, de Omorovicza

Este tratamiento incorpora cristal de rubí y vitamina C como ingredientes principales. Marta Agustí, directora de dermocosmética de Omorovicza, explica que "el cristal de rubí actúa como un reflector natural de luz, mientras que la vitamina C revitaliza y protege la piel". Además, su composición incluye pectina de manzana y aceite de ciruelas, activos que estimulan la síntesis de colágeno y mejoran la elasticidad cutánea.

Disponible en Purenichelab.com por 125 €.