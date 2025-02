Expertos de toda España se dan cita en Valencia para abordar los retos de futuro de la arquitectura y la construcción en ComunicARQ Talks

Fran Silvestre, creador y cabeza visible de uno de los estudios de arquitectura más relevantes de España, ha sido el padrino del evento.

Nueve ponentes han tratado, de manera transversal, diferentes aspectos relacionados con el sector que abarcan desde la realidad aumentada o la inteligencia artificial al marketing y la comunicación

Valencia, 21 de febrero de 2025. Expertos de toda España se han dado cita este viernes en Valencia para abordar los retos de futuro y de la arquitectura y la construcción. Lo han hecho en la jornada ComunicARQ Talks, impulsada por Enrique Alario y Antonio Verdú, responsables del podcast ComunicARQ y que ha contado con la presencia de más de 200 personas.

El edificio Base One, ubicado en la Marina de Valencia, ha sido el espacio elegido para acoger esta jornada que se ha convertido en un punto de encuentro de profesionales de la arquitectura y la construcción y que ha tenido como padrino a Fran Silvestre, creador y la cabeza visible de uno de los estudios de Arquitectura más relevantes del panorama nacional.

Enrique Alario y Antonio Verdú han recordado durante el evento que, desde que crearon el podcast, “siempre hemos querido que se convierta en una comunidad de profesionales de la arquitectura y la construcción”, algo que están consiguiendo de manera online. Sin embargo, querían dar un paso más “de manera que hemos organizado un evento para hablar de los temas que interesan a la comunidad desde un punto de vista transversal, y que sirva también para conocernos en persona”. Por este motivo, este viernes han reunido a expertos de diferentes áreas que abarcan desde la comunicación y el marketing hasta el uso de la realidad aumentada o la inteligencia artificial en el sector.

Javier García Librero, CMO The bloom Dept.; Paula Rivera, CEO de Arquiknowmadas, Mentora, Consultora, Formadora y Conferenciante; Agustí Jardí, Director de Máster de Inteligencia Artificial de BIMmaster; Raúl Bosque, consultor estratégico especializado en empresas del sector de la Arquitectura y Construcción; Iván Gómez, CEO de VT-Labs; Sara Atienza, Responsable de Marketing en Fran Silvestre Arquitectos y MArch Arquitectura y Diseño; Jordi Martí, @jordimartix en Instagram; o Luisa Santamaría, CEO de Especalistas3D.

Además, durante el evento, los asistentes han podido conocer in situ importantes novedades tecnológicas relacionadas con el sector, “y otras sorpresas” que los organizadores se han reservado por el momento. “Queríamos que las y los asistentes pasasen un día muy agradable en una zona preciosa de la ciudad de Valencia, y que salieran con la sensación de haber vivido algo muy especial”, han concluido los organizadores.

Sobre ComunicARQ

ComunicARQ son Enrique Alario y Antonio Verdú. Se trata de un podcast quincenal accesible desde todas las plataformas de podcasting y disponible también en YouTube. Desde su creación, en el año 2022, ha experimentado un constante crecimiento y una evolución hacia la creación de contenidos especializados, en formato de audio y vídeo, mejorando notablemente su presencia, visibilidad e impacto en las redes sociales. La creación de una comunidad propia, dinámica y en constante crecimiento le dota de una gran relevancia.

Sobre Enrique Alario

Arquitecto Técnico de Valencia. Especializado en la Dirección de Ejecución de Obras de Viviendas Unifamiliares de Lujo. Creador de contenido desde 2010, consiguiendo una destacada relevancia y reputación online entre los profesionales del sector.

Sobre Antonio Verdú

Antonio es Arquitecto Técnico, Tradesperson Passivhaus y CEO en Ai ESTUDIO, Aparejador Itinerante, un despacho de Arquitectura Técnica, que desarrolla su trabajo por toda la geografía española, de ahí lo de Itinerante. Además, se considera un apasionado de la tecnología y de los podcasts.

Más información: comunicarqtalks.com