José Antonio nos invita a repensar nuestra relación con la naturaleza en ´Mi enemigo, mi mejor amigo´.

El autor presenta una fábula contemporánea que reflexiona sobre el impacto humano en el entorno natural.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo donde la relación entre la humanidad y la naturaleza se tambalea entre la destrucción y la esperanza, José Antonio nos presenta Mi enemigo, mi mejor amigo, una obra que, a través de una narrativa envolvente y poética, nos invita a cuestionar nuestro papel en el planeta.

La obra, publicada por la Editorial Círculo Rojo, surge de un instante de epifanía del autor: una mañana en la que, esperando en un aeropuerto, observó el vestigio de un árbol talado y, junto a él, una hormiga que parecía buscar a su amigo perdido. Esta imagen se transformó en la semilla de una historia que, con delicadeza y profundidad, explora el ciclo de la vida y la interdependencia de los seres vivos.

A lo largo de sus páginas, Mi enemigo, mi mejor amigo nos sumerge en la voz de un árbol, testigo y protagonista de una lucha ancestral entre la supervivencia y la convivencia. Desde la belleza de un nuevo día hasta la amenaza de la deforestación, el libro nos transporta a un universo donde la naturaleza cobra vida y donde las criaturas más pequeñas, como una simple hormiga, pueden cambiar el destino de un bosque entero.

"Este libro busca despertar una reflexión: por décadas hemos sido los enemigos de la naturaleza, pero estamos en un punto de inflexión en el que podemos convertirnos en sus aliados", comenta José Antonio, quien ha dedicado más de cinco años a la escritura de esta obra, observando minuciosamente la armonía y los desafíos de los ecosistemas que nos rodean.

Dirigido tanto a niños como a adultos, este relato es un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza de la vida en la Tierra. Con un estilo que recuerda a las grandes fábulas literarias, el autor logra una conexión emocional con el lector, quien, al cerrar el libro, difícilmente verá a un árbol, una hormiga o el viento de la misma manera.

La primera edición de Mi enemigo, mi mejor amigo está disponible desde agosto de 2024 bajo el sello de Editorial Círculo Rojo, con un diseño que refleja el espíritu ecológico de la obra. Con opiniones entusiastas de los primeros lectores, este libro promete convertirse en una referencia literaria para quienes buscan un relato conmovedor con un potente mensaje ambiental.

Para aquellos que deseen embarcarse en este viaje literario, Mi enemigo, mi mejor amigo ya está disponible en librerías seleccionadas y plataformas digitales. Una lectura imprescindible para quienes creen que todavía es posible cambiar la historia entre el hombre y la naturaleza.

SINOPSIS

Una mañana, mientras esperaba a quien llegaba tarde, no tuve más lugar donde sentarme y esperar que la base de un árbol cortado. El silencio enfocó mi mirada en una hormiga que visitaba aquel lugar donde existió alguna vez un bello árbol.

Qué tan grande es el universo y qué tan pequeña una hormiga, y junto a ella, el resto de los habitantes del planeta, me pregunté.

“Mi enemigo, mi mejor amigo” es un libro inspirado en la naturaleza, donde los valores son una norma de convivencia; este libro está enfocado, por la tipología del texto, a una generación joven por su pedagogía, pero, por el mensaje enviado, trasciende esas edades, logrando abarcar a un público mayor, proyectando nuestra imaginación y proporcionando al lector una visión diferente, respetuosa y responsable frente a su papel y participación con el entorno natural.

AUTOR

José Antonio Ramos Hernández, colombiano, nació en la ciudad de Bogotá. Su infancia la vivió en medio de las hermosas montañas y el café de su querido pueblito de San Gabriel, en Viotá. Su adolescencia transcurrió en la tierra que le brindó el encanto de crecer, su Huila querido, tierra de promisión.

Hoy entrega su primera obra al público juvenil en el mágico país de España, cuna de las más grandes obras literarias del mundo, y que no sobra en resaltar una de su gusto, la de aquel caballero andante y su fiel compañero en busca de las más fascinantes aventuras.