Abrigos y capas de novia; La clave para una boda de invierno de ensueño

Novias de Invierno: Cómo protegerse del frío sin perder la elegancia

Las bodas de invierno han ganado popularidad en los últimos años, ofreciendo escenarios mágicos y opciones de vestimenta que combinan estilo y comodidad. Para las novias que desean un look sofisticado sin pasar frío, existen varias opciones que se adaptan perfectamente a la temporada. Desde capas de terciopelo hasta abrigos con cola y conjuntos de dos piezas, la moda nupcial de invierno se reinventa con diseños que fusionan la elegancia con la funcionalidad. La diseñadora Belga afincada en Madrid, Valérie Moreau ofrece muchos diseños de capas y abrigos muy versatiles.

Capas de Terciopelo: Un Toque de Realeza Las capas de terciopelo han resurgido como una de las tendencias más refinadas para novias de invierno. Este accesorio, además de proporcionar abrigo, añade un aire de sofisticación y dramatismo al atuendo nupcial. Modelos como la capa "Ysaline" presentan un diseño en terciopelo suave y pueden encontrarse en tonos blancos o de color, permitiendo a la novia personalizar su estilo. Este complemento es ideal para ceremonias al aire libre o recepciones en castillos y fincas, evocando un look de cuento de hadas.

Abrigos de invierno para novias: Sofisticación y Versatilidad Para aquellas novias que desean un atuendo que les brinde calidez sin renunciar al clasicismo de una cola, los abrigos de invierno con cola son una excelente alternativa. Diseños como el abrigo "Valérie" combinan la estructura de un abrigo elegante con la majestuosidad de una cola fluida, ofreciendo un look único y práctico. Estos modelos permiten a la novia moverse con comodidad mientras mantiene una presencia impactante. Además, su diseño estructurado realza la silueta, adaptándose a distintos estilos de boda. Elena, una de las novias del Atelier deValérie Moreau quien se casó en enero de 2025 en Soria escogio hacer el modelo Valérie con cola larga y en tejido de chanel. Un acierto total para una boda en pleno invierno.

Vestidos de dos piezas: Transformación Durante la Celebración Otra tendencia en auge son los vestidos de novia de dos piezas, que permiten jugar con las capas para adaptarse a distintas etapas del evento. Diseños como el "Ombeline con blusa" ofrecen la posibilidad de llevar una chaqueta o blusa durante la ceremonia para resguardarse del frío y, posteriormente, retirarla en la recepción para un look más liviano y festivo. Esta opción no solo aporta versatilidad, sino que también permite un cambio de estilo sin necesidad de un segundo vestido.

Conclusión

Las novias de invierno tienen la oportunidad de experimentar con diseños que combinan la sofisticación con el confort. Capas de terciopelo, abrigos con cola y vestidos de dos piezas son opciones que permiten a cada novia encontrar el equilibrio perfecto entre abrigo y elegancia. Con estas alternativas, una boda en los meses fríos puede ser tan cálida y espectacular como una celebración en cualquier otra época del año.

Fotos con el caballo de Upendoweddings y fotos con el abrigo de Chanel Ojo zurdo fotógrafia.