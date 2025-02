ESEUNE diseña un Programa de Inteligencia Artificial para que las empresas la integren en su estrategia

La inteligencia artificial (IA) es una fuerza transformadora que está redefiniendo industrias en todos los sectores y en todo el mundo. Según Accenture, el 73% las organizaciones están priorizando la IA sobre otras inversiones digitales para mejorar la resiliencia operativa. El 75% los CEOs cree que la IA redefinirá su industria en los próximos cinco años, pero solo el 10% tiene una estrategia clara para adoptarla. Integrar la IA no es una opción, es la diferencia entre liderar el mercado o quedarse obsoleto.

Con ese objetivo ESEUNE Business School ha diseñado un Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial. Para que las empresas diseñen su propio plan e integren la IA y la IA generativa (GenAI) en sus procesos y estrategias de negocio. La Inteligencia Artificial ya no es una opción, sino un pilar fundamental para la competitividad empresarial.

Este Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial ha sido especialmente diseñado para personas directivas que necesitan comprender el impacto de la IA en sus organizaciones y desean aprovechar su potencial para el crecimiento estratégico y la toma de decisiones. Se dirige a personas que lideran organizaciones desde la dirección general o desde la dirección de áreas funcionales de la empresa (operaciones, marketing, ventas, finanzas, costes, talento...).

Se estructura en 5 jornadas completas de trabajo (5 martes) en el Parque Tecnológico de Bizkaia (en Zamudio) en el mes de mayo y junio, en las que se analiza el impacto de la IA a los largos de toda la cadena de valor en base a casos prácticos reales de empresas que están automatizando flujos de trabajo y toma de decisiones con IA para acelerar la transformación de su organización. A través de simulaciones, talleres interactivos y casos reales, los participantes descubrirán cómo convertir la IA en un motor de ventaja competitiva y transformación de su modelo de negocio.

La Inteligencia Artificial es en el 2025 lo que la electricidad fue para los negocios, la economía y la sociedad a principios del siglo XX, de ahí que los líderes necesiten una comprensión práctica y estratégica para adaptarse a esta revolución. Al finalizar el programa, cada participante diseña un plan para desplegar la IA en su propia organización y, quien lo desee, puede comenzar el despliegue con la mentorización de los facilitadores del programa, profesionales que están ayudando a las empresas ante el reto más completo al que han tenido que hacer frente a lo largo de su existencia.

A lo largo del Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial de ESEUNE las personas directivas aprenden a identificar el alcance real de la IA en sus empresas, el impacto de la IA en sus modelos de negocio y en la ventaja competitiva, cómo identificar oportunidades de IA en su empresa y cómo definir una estrategia de IA alineada con los objetivos de negocio.

Al finalizar el programa, de forma opcional, los participantes podrán realizar un programa experiencial de una semana en Silicon Valley compartiendo experiencias con directivos de Google, Apple, Netflix, Tesla, etc. sobre cómo la IA está transformando sus modelos de negocio.