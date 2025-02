Cómo proteger una propiedad frente al impago de alquileres

Desde 2020, la moratoria de desahucios de inquilinos vulnerables ha generado gran preocupación entre los propietarios de viviendas, quienes temen no poder recuperar su renta ni sus propiedades en caso de impago por parte de los inquilinos. Esta situación ha impulsado la necesidad de soluciones eficaces para garantizar la seguridad financiera del arrendador.

Dentro de este contexto, Rentuos es una empresa especializada en la gestión del alquiler que ofrece una solución integral: la gestión del alquiler combinada con un seguro de impago de alquileres que garantiza el cobro del alquiler sin ningún tipo de carencia ni limitación.

Seguro de impago de alquileres: protección esencial para los propietarios El seguro de impago de alquileres es la herramienta más eficaz para proteger a los propietarios frente a la morosidad y la "inquiokupación". Aunque un inquilino pueda parecer solvente, no existe garantía de que la documentación aportada sea verídica, ni de que mantendrá su compromiso de pago durante todo el contrato. Con este seguro, el arrendador garantiza el cobro puntual de la renta el día 3 de cada mes, tanto en casos de pequeños retrasos, como en desahucios prolongados, donde Rentuos garantiza el cobro sin límite de tiempo.

Rentuos, en colaboración con Mutua de Propietarios, ofrece una cobertura completa que cubre el impago del alquiler y otros gastos derivados de estas situaciones como los daños por actos vandálicos. La compañía realiza un exhaustivo estudio de solvencia de los inquilinos, lo que permite elegir a los más fiables, minimizando el riesgo de impagos. A través de la consulta a bases de datos de morosos, la empresa asegura que los inquilinos seleccionados sean los más adecuados para una relación de alquiler segura.

La cobertura de la firma incluye la defensa jurídica, facilitando a los propietarios los trámites judiciales en caso de desahucio. El seguro también abarca la cobertura de cerrajería para el caso de un desahucio, permitiendo al arrendador acceder a la vivienda sin asumir gastos derivados de un cambio de cerraduras.

La moratoria de desahucios, que afecta a numerosos propietarios, ha alargado el proceso de desahucio, por lo que contar con un seguro de impago es crucial.

Gestión del alquiler: más allá del seguro La gestión del alquiler no se limita al cobro de la renta. Rentuos ofrece un servicio integral que cubre desde la búsqueda de inquilinos solventes, la emisión de recibos, de avisos de aumentos de renta o de finalizaciones de contrato, hasta la resolución de incidencias, la realización de inventario y la recuperación de la vivienda.

Además, Rentuos gestiona la fianza y los suministros, garantizando que se realiza el cambio de titularidad de estos últimos, evitando así que el propietario asuma gastos que no le corresponden.

Con factores como los "inquiokupas" y la moratoria de desahucios en el panorama actual, un seguro de impago y una gestión eficaz del alquiler son esenciales para asegurar la rentabilidad de la inversión y la tranquilidad del propietario.