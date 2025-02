Vender más y mejor en canales cortos de comercialización gracias al Kit Digital

Los pequeños proyectos de producción o transformación de alimentos así como las cooperativas que apuestan por la venta directa y los canales cortos de comercialización saben que gestionar un negocio agroalimentario va mucho más allá de cultivar, recolectar o elaborar productos de calidad. La venta es un reto, especialmente en un mercado donde la gran distribución domina la oferta.

POD lleva más de cinco años trabajando mano a mano con más de 150 productores y transformadores para mejorar la gestión y comercialización en canales cortos. Esta experiencia ha permitido desarrollar soluciones digitales que responden directamente a las necesidades del sector, garantizando un acompañamiento cercano y un soporte técnico adaptado a cada realidad productiva.

Gracias al Kit Digital, estas herramientas pueden implementarse sin coste, permitiendo que cualquier pequeño productor optimice su operativa y profesionalice su venta sin renunciar a la esencia de su proyecto.

El desafío de vender en circuitos cortos Los canales cortos de comercialización ofrecen múltiples beneficios: eliminan intermediarios, permiten vender con precios más justos y refuerzan la relación con los clientes. Sin embargo, para que realmente sean rentables y sostenibles, es necesario organizarse, automatizar procesos y ofrecer una experiencia de compra eficiente.

Los principales retos a los que se enfrentan las pequeñas producciones al vender en canales cortos son:

Gestión del tiempo: atender pedidos, responder consultas y coordinar entregas puede ser un trabajo extra que resta horas a la producción.

Dificultades para captar clientes: llegar a nuevos clientes y fidelizar los actuales requiere herramientas digitales adecuadas.

Control de stock y trazabilidad: garantizar una buena gestión de inventarios y cumplir con las normativas sanitarias es fundamental.

Facturación y pagos: emitir facturas y gestionar cobros sin errores es clave para la viabilidad del negocio.

Para superar estos desafíos y vender mejor en mercados locales, grupos de consumo, ferias o tiendas especializadas, la digitalización se convierte en un aliado estratégico. Y aquí es donde el Kit Digital puede marcar la diferencia.

Soluciones que pueden implementarse sin coste gracias al Kit Digital POD ha desarrollado herramientas diseñadas específicamente para mejorar la comercialización en canales cortos. Gracias al Kit Digital, cualquier proyecto o empresa de producción o transformación puede acceder a estas soluciones sin coste, optimizando su negocio de forma sencilla.

Tu tienda online sin hacer nada, un catálogo de productos profesional

No es necesario cambiar la web o disponer de un comercio electrónico propio. Desde POD se pueden generar catálogos online personalizados para cada tipo de cliente (tiendas, grupos de consumo, profesionales, particulares).

Más tiempo para tareas de valor automatizando la gestión de pedidos y facturación

La gestión manual de pedidos consume tiempo y puede generar errores. POD permite recibir, organizar y procesar pedidos con pocos clics, generando automáticamente albaranes y facturas. Además, asegura que todas las facturas cumplan con la nueva normativa de facturación electrónica obligatoria en 2025.

Mucha más tranquilidad controlando tu stock y la trazabilidad de los productos

La gestión de inventarios es clave en la comercialización de productos frescos, transformados o ecológicos. POD facilita el control del stock, garantizando la trazabilidad y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Mejores decisiones aprovechando los datos para vender mejor

El conocimiento del negocio es fundamental para su crecimiento. Las herramientas de POD permiten visualizar ingresos, gastos y tendencias de venta en tiempo real, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Un acompañamiento experto y un soporte cercano Uno de los valores diferenciales de POD es el acompañamiento y el apoyo constante a cada productor que decide dar el paso hacia la digitalización. Con más de cinco años de experiencia y más de 150 proyectos que conforman nuestra comunidad, el equipo de POD comprende los desafíos del sector y ofrece soluciones adaptadas a cada caso.

Desde la configuración de la plataforma hasta la formación en su uso, el equipo humano de POD está presente en cada etapa del proceso, asegurando que la digitalización no solo sea una obligación, sino una ventaja real para el negocio.

Una oportunidad única para profesionalizar la venta en canales cortos El Kit Digital es una subvención del Gobierno que permite a pequeñas empresas y autónomos implementar soluciones digitales sin coste. POD puede gestionar la solicitud del Kit Digital en nombre de los proyectos y acompañarlos en todo el proceso para que accedan a estas herramientas sin ningún coste.

Aprovechar esta oportunidad no solo facilita el cumplimiento de normativas como la facturación electrónica, sino que también optimiza la venta, mejora la relación con los clientes y refuerza la sostenibilidad del negocio.

El trabajo en el campo, en el obrador o en el mercado no solo produce alimentos o productos de calidad; también crea riqueza y empleo en el territorio. La digitalización permite liberar tiempo de tareas administrativas y de poco valor añadido, permitiendo centrarse en lo que realmente importa: seguir aportando valor con los alimentos que se producen.