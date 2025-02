Si supiéramos lo que es la inteligencia, a nadie llamaríamos tonto. Pero, ¿qué es la inteligencia? La Wikipedia la define como: "La capacidad de entender, comprender, razonar, resolver problemas y aprender de las experiencias”. Pero esto solo son las consecuencias de la inteligencia, no lo que es. ¿Y qué es? Según los entendidos, tenemos por lo menos ocho inteligencias diferentes. Inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Pero, la inteligencia es una, con multitud de usos. Entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es “claridad”. Y, ¿qué es la claridad? La claridad es la capacidad de penetrar en las cuestiones y poderlo explicar sencillamente porque se ha comprendido. Claridad es luz. ¿Y qué es la luz? La Biblia nos dice que Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en ÉL. Luego, cuanto menos ego (yo), más claridad. Según todo lo dicho, la inteligencia no es algo de lo que podamos presumir porque la luz no es nuestra. Pero, saber de dónde procede la inteligencia es muy importante porque nos indica un camino para salir de las tinieblas.