Pueblo que llora y lamenta en silencio su destino está abocado a una dictadura.

Lo que está pasando en España no nos deja titubear lo más mínimo, así es y sigue siendo desde hace más de cuatro años. Lo estamos viendo a marchas forzadas. Lo curioso de todo esto es que, estamos dejando al principiante dictador, al presidente del gobierno comunista social, el día a día, homologando una dictadura. Su autoridad dictatorial. Lo curioso de todo estos es que, tanto los administradores de las leyes establecidas y mangoneadas, la oposición, mucho hablar y hablar, estamos dejando que la familia Sánchez juegue con la vecindad. Pueblo que llora y lamenta en silencio su destino está abocado a una dictadura.

Las dictaduras se van aprobando poco a poco, según le convenga al pertinente aprendiz de autócrata. A veces me pregunto: el silencio llegó al hermano del presidente de sus “trabajitos” supuestamente clandestinos y encubiertos, al parecer, estamos viendo que, poco a poco se van silenciando. Lo mismo está pasando con la señora del usurero y aprendiz, principiante a formar una dictadura.

Las leyes, todos sus organismos, con escasa variedad, unos a otros van dejando corporaciones sin saber lo que hacer. En muchos casos los van dejando amontonados en los ánqueles de los despachos, esperando una oportunidad de salir al mundanal ruido de la calle.

Ministros y exministros están en boca de todo español. Los ávaros, perdón, he querido decir, El Ábalos, sigue de despacho en despacho, con una malafollá de aúpa, enredando con su malaje, al cotarro. Diciendo mucho sin aclarar nada. Parece ser que este sujeto está, emulando al desatascador Aldama, el que tiene mucho, mucho que decir, y, como si fuese una novela por entregas, poco a poco va soltando capítulos.

Mientras tanto el aprendiz a dictador sigue aprendiendo a serlo, a no ser que, como su señora, tenga todo tipo de credencial y enseñe su titilo, homologado de dictadura. Después de todo esto, me da coraje que, nos esté dando guantadas sin manos. O, mejor dicho: juega con las cartas marcadas como si fuese un fullero. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura. ¡Sino justicia! (el Quijote). Este hambriento y abusivo de poder, su mezquindad, avaricia y soberbia le delata, incluso durmiendo.