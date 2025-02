Menamobel: "La clave de un hogar ordenado: muebles versátiles y estilo minimalista"

Diseños multifuncionales y almacenamiento oculto: Soluciones para espacios polivalentes y bien aprovechados En un mundo donde la vida se vuelve cada vez más acelerada, la necesidad de mantener el orden en los hogares se ha convertido en una prioridad. Este año, las tendencias en muebles y decoración se centran en la funcionalidad, la versatilidad y el estilo, permitiendo a las personas crear espacios organizados sin sacrificar la estética.

Ivana González Mena, CEO de Menamobel, comparte su visión sobre cómo la elección adecuada de muebles puede transformar no solo un espacio, sino también la calidad de vida que habita el hogar. "La organización en casa no solo se trata de deshacerse del desorden, sino de crear un entorno que favorezca la armonía y el bienestar. Los muebles que elijamos deben reflejar nuestras necesidades y valores", afirma González Mena.

Entre las principales tendencias destacadas por Menamobel, se encuentran:

1. Muebles multifuncionales: La creciente demanda de espacios polivalentes ha llevado al diseño de muebles que cumplen múltiples funciones. Sofás que se convierten en camas, mesas extensibles y estanterías modulares son solo algunas de las opciones que permiten maximizar el espacio y mantener el orden.

2. Almacenamiento oculto: Los muebles que ofrecen soluciones de almacenamiento oculto se han vuelto imprescindibles en la decoración contemporánea. "Los diseños que integran almacenaje en lugares inesperados, como otomanas con compartimentos o camas con cajones, ayudan a mantener el orden sin comprometer el estilo", comenta Ivana.

3. Estilo minimalista: La tendencia hacia el minimalismo sigue ganando fuerza. Se buscan espacios despejados y muebles de líneas simples que no solo faciliten la limpieza, sino que también creen una atmósfera de calma. "Menos, es más. Un hogar ordenado y minimalista es un refugio donde podemos recargar energías", añade la CEO de Menamobel.

4. Materiales sostenibles y elementos reciclados: La sostenibilidad también juega un papel crucial en las decisiones de compra. Los consumidores buscan muebles fabricados con materiales reciclados o de origen sostenible, que no solo contribuyen al orden visual, sino que también promueven un estilo de vida consciente. Cestos de mimbre, cajas de madera, son ideales para decorar y guardar objetos como revistas, mantas, libros, etc.

5. Decoración personalizada: Finalmente, la personalización es clave en la decoración actual. "Cada hogar es único y debe reflejar la personalidad de quienes lo habitan. Incorporar elementos decorativos que cuenten una historia o que sean significativos para nosotros puede ayudar a crear un espacio ordenado y a la vez lleno de carácter", concluye Ivana González Mena.

La organización del hogar va más allá de la estética; es un estilo de vida que impacta directamente en el bienestar. Con las tendencias adecuadas y un enfoque en la funcionalidad, es posible crear un hogar que no solo luzca bien, sino que también sea un lugar de paz y orden.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.