El lado oculto de la depilación láser; por qué algunos tratamientos no funcionan y cómo solucionarlo

Dermativa, Palma de Mallorca – La esteticista Thais González desvela los secretos que nadie cuenta sobre la depilación láser y cómo garantizar el éxito del tratamiento.

La depilación láser ha revolucionado el mundo de la estética con su promesa de piel libre de vello, pero no todo el mundo obtiene los resultados esperados. En Dermativa, Palma de Mallorca, la experta en depilación láser Thais González desvela un aspecto poco conocido del tratamiento: ¿por qué hay personas que no ven resultados?

Si alguna vez has escuchado a alguien decir “a mí no me ha funcionado”, seguramente nadie le explicó las razones reales detrás de un tratamiento ineficaz. En esta nota desgranamos los mitos y verdades de la depilación láser y cómo asegurarte de que cada sesión cuente.

¿Por qué el láser no funciona en algunas personas? Si bien la depilación láser es un método altamente efectivo, hay factores que pueden sabotear los resultados. Estos son los principales:

Color y grosor del vello: El láser ataca la melanina del folículo, por lo que el vello claro, rubio o pelirrojo tiene menos éxito que el oscuro. Sin embargo, con la tecnología adecuada se pueden obtener buenos resultados incluso en casos difíciles.

Alteraciones hormonales: Síndrome de ovario poliquístico (SOP), resistencia a la insulina o desajustes hormonales pueden hacer que el vello siga creciendo. En estos casos, combinar la depilación láser con un seguimiento endocrino es clave.

Mala elección del equipo láser: No todos los dispositivos son iguales. En Dermativa, utilizamos Soprano Ice Platinum, una de las tecnologías más avanzadas, capaz de tratar todos los fototipos de piel sin riesgo de quemaduras.

Errores en el pre y post tratamiento: Depilarse con cera en lugar de rasurar, o no seguir las indicaciones de la especialista pueden comprometer los resultados.

Sesiones insuficientes o mal programadas: Muchas personas creen que con tres sesiones basta, cuando en realidad el tratamiento debe adaptarse a cada tipo de piel y vello.

¿Cómo garantizar que el tratamiento sea efectivo? Diagnóstico personalizado: Antes de iniciar, en Dermativa realizamos un análisis exhaustivo del tipo de piel, vello y antecedentes hormonales para ajustar el protocolo a cada persona.

Tecnología adecuada: El láser de diodo con tecnología SHR (Super Hair Removal), como el Soprano Ice Platinum, permite una depilación más segura, eficaz y menos dolorosa, especialmente en pieles bronceadas o sensibles.

Compromiso del paciente: Seguir las recomendaciones de la esteticista es tan importante como la tecnología empleada. La constancia y el seguimiento profesional marcan la diferencia.

Lo que nadie dice: el “efecto paradoja” en depilación láser Un fenómeno poco conocido es el “efecto paradoja”, en el que el vello puede aumentar en zonas donde antes no crecía. Este efecto ocurre principalmente en zonas hormonodependientes como el rostro, la línea alba o la parte superior de la espalda.

¿Cómo evitarlo? En Dermativa, ajustamos la potencia del láser y el número de sesiones según cada caso, evitando estimular el folículo en zonas de riesgo.

La gran mentira de la depilación láser “definitiva” Aunque muchos centros prometen resultados “para siempre”, la realidad es que la depilación láser reduce el vello en un 80-90%, pero no lo elimina por completo.

Después del tratamiento inicial, pueden ser necesarias sesiones de mantenimiento anuales, especialmente en zonas hormonales.

El estilo de vida, el estrés y los cambios hormonales pueden hacer que aparezca algo de vello con el tiempo, pero en menor cantidad y más fino.

La clave del éxito: elegir un centro especializado En un mercado saturado de opciones, Dermativa, en Palma de Mallorca, se ha posicionado como un centro de referencia en depilación láser gracias a:

La experiencia de Thais González, quien adapta cada sesión a las necesidades individuales.

Uso de tecnología avanzada (Soprano Ice Platinum) para garantizar eficacia y confort.

Diagnóstico personalizado para cada cliente, evitando sesiones innecesarias y maximizando resultados.

Si alguna vez se ha dudado de la depilación láser porque se cree que no funciona, quizás solo se necesita el enfoque adecuado. En Dermativa, estan para asesorarte y garantizarte un tratamiento efectivo y seguro.