El paso que falta en la rutina para domar la rosácea: el uso de un exfoliante físico

Las expertas en cosmética de Byoode, Perricone MD y Omorovicza, entre otras firmas, explican por qué el exfoliante físico es un buen producto para tratar la rosácea La exfoliación no es enemiga de la rosácea, sino una aliada cuando se realiza de manera adecuada, según lo explican cosmetólogas y directoras dermocosméticas. Aunque la rosácea es una condición cutánea poco comprendida y sin cura definitiva, puede ser controlada a través de ciertos cuidados. Entre estos, la exfoliación física, que incorpora partículas granuladas, se presenta como una estrategia eficaz.

Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, destaca que, si bien la piel con rosácea es sensible, una exfoliación adecuada no solo mejora el enrojecimiento, sino que también ayuda a combatir la hipersensibilidad y la tirantez.

¿Qué es la rosácea?

La rosácea se manifiesta en la piel del rostro con un tono rosado intenso, sensibilidad y la aparición de pequeñas lesiones, según explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Esta condición se caracteriza por una reactividad elevada a factores externos como cambios ambientales, alimentación o estrés. Además, Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, señala la presencia de dos elementos agravantes: el exceso de grasa en la piel y la proliferación del Demodex, un ácaro que habita en la superficie cutánea.

Beneficios de la exfoliación física en la rosácea

Ana Yuste, directora dermocosmética de Rosalique, explica que el Demodex se multiplica en personas con rosácea, generando un desequilibrio que intensifica la sensibilidad, la intolerancia y la deshidratación. La exfoliación física contribuye a reducir la presencia de este ácaro, eliminando las células muertas y los residuos grasos que constituyen su fuente de alimentación. Raquel González refuerza esta idea al señalar que este proceso permite limpiar la piel y controlar la proliferación del Demodex simultáneamente.

Además, Mireia Fernández recomienda la exfoliación física en pieles con rosácea debido a sus efectos sobre la microcirculación. El masaje generado durante su aplicación activa la circulación sanguínea, favorece la renovación celular y mejora la salud cutánea en general.

Otro beneficio clave de la exfoliación física es la regulación de la producción sebácea. Estefanía Nieto aclara que la piel con rosácea suele generar un exceso de sebo, lo que contribuye a su desequilibrio. La exfoliación permite reducir esta acumulación y restablecer el balance de la piel.

Sin embargo, su aplicación debe realizarse con moderación. Según Fernández, exfoliar la piel dos o tres veces por semana es suficiente para mantenerla limpia, fresca y libre de residuos que puedan agravar la rosácea.

Productos recomendados

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode es un exfoliante en polvo que combina una microexfoliación física con una acción química proporcionada por la gluconolactona y el ácido fítico. Se utiliza mezclándolo con agua hasta generar una espuma que se aplica sobre la piel. Disponible por 39 € en Amazon y en Byoode.com.

Gentle Buffing Gelée de Omorovicza es un limpiador exfoliante que combina partículas naturales de AHA y lufa para una exfoliación suave, junto con péptidos purificantes de semillas de moringa y extracto regenerador de algas rojas. Su textura granizada proporciona un efecto refrescante y revitalizante. Disponible por 73 € en Purenichelab.com.

Ana Yuste advierte que, además de la exfoliación, es recomendable incorporar cosméticos calmantes e hidratantes para maximizar los beneficios y prevenir la irritación. Asimismo, sugiere el uso de cremas con color y micropartículas verdes que hidratan y neutralizan la rojez cutánea.

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 in 1 es una opción idónea para pieles con rosácea. Contiene urea, alfa-bisabolol, pantenol y manteca de karité, además de una tecnología de pigmentos que se adapta al tono natural de la piel, proporcionando una corrección eficaz del color. Además, ofrece protección solar SPF50. Disponible por 34,95 € en Purenichelab.com.