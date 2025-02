Un grito de justicia en papel; ´Caso Cursach; Cartas y emociones de policías inocentes´.

Un libro que pone voz al dolor, la resiliencia y la lucha por la verdad en un escándalo judicial sin precedentes.

La historia reciente de la justicia española no ha conocido un caso tan perturbador como el del Caso Cursach. Un proceso judicial que, según sus autores, marcó con estigma y sufrimiento a decenas de policías locales de Palma, muchos de ellos encarcelados injustamente. De esta experiencia nace "Caso Cursach: Cartas y emociones de policías inocentes", un relato epistolar que recopila el testimonio directo de quienes vivieron en carne propia el abuso de la prisión preventiva y la vulneración de su presunción de inocencia. Publicado bajo el sello de Editorial Círculo Rojo, este libro promete remover conciencias y abrir un debate necesario sobre los límites del poder judicial y la responsabilidad mediática.

Bajo los seudónimos de Dukhas y Acronem, los autores han decidido rescatar la verdad desde la voz de los afectados. El libro es el resultado de tres años de recopilación, selección y edición de cartas reales escritas por policías locales encarcelados preventivamente en el marco de la investigación. Estas misivas, dirigidas a familiares, amigos y compañeros, desnudan el impacto emocional y psicológico de una situación kafkiana en la que la maquinaria judicial se convirtió en un ente implacable e inhumano.

“Es un libro de resiliencia y de las emociones expresadas, a través de cartas reales, por policías locales encarcelados siendo inocentes,” explican los autores. “Caso Cursach: Cartas y emociones de policías inocentes” es un testimonio crudo y sincero que refleja la desesperación, la impotencia y la lucha por preservar la dignidad cuando todo parece perdido.

A través de su estructura epistolar, la obra expone cómo la prisión preventiva se transformó en un arma de castigo sin condena, utilizada con fines que trascienden la búsqueda de justicia. Según los autores, el Caso Cursach se inscribió en una narrativa mediática que construyó culpables sin juicio, creando un linchamiento público que derivó en la muerte civil de decenas de personas.

“La certeza de que había personas que no sabían la verdad de lo sucedido nos impulsó a escribir este libro,” afirman. Y es que, lejos de ser un anecdotario de injusticias, el libro se convierte en una denuncia social que apela a la reflexión colectiva sobre el estado de derecho y los peligros de los juicios mediáticos.

Este libro no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino también un llamado a la empatía y a la revisión crítica de los mecanismos que rigen nuestra justicia. “Caso Cursach: Cartas y emociones de policías inocentes” está dirigido a aquellos que buscan entender el lado más humano de los procesos judiciales, a quienes creen en la presunción de inocencia y a todos los que han sentido, de alguna forma, la sombra de la injusticia sobre sus vidas.

SINOPSIS

La obra nos hace reflexionar sobre el abuso de la figura de la prisión preventiva, así como sobre la falta de control y supervisión de quienes deben ser garantes de preservar y no de vulnerar derechos tan básicos como el de la presunción de inocencia de todos los ciudadanos.

La obra nos hace reflexionar sobre el abuso de la figura de la prisión preventiva, así como sobre la falta de control y supervisión de quienes deben ser garantes de preservar y no de vulnerar derechos tan básicos como el de la presunción de inocencia de todos los ciudadanos.

Es un libro emotivo, sincero, escrito desde el corazón y para el corazón de quienes creen en la verdadera Justicia, y no al de quienes estigmatizaron a todo un colectivo policial por rumorología y por la presión mediática de los medios de comunicación, que se alinearon con la tesis de la corrupción generalizada sin mayor prueba que la manifestación de un elenco de siniestros personajes, testigos protegidos, con espurios intereses, entre los que había meretrices, traficantes, trileros y empresarios de la noche de muy dudosa reputación; ellos, con sus mentiras y con la ayuda del equipo instructor, enviaron a la prisión a un total 25 agentes de la policía local de Palma.

AUTOR

DUKHAS (Palma, 1970). Es un pensador, a tiempo parcial, amateur que estudió Filosofía y Letras (Historia y Geografía) así como otros estudios, entre los que destaca un máster sobre Competencias Emocionales que cursó para intentar comprender el porqué del sufrimiento propio y ajeno. Es un alma perdida en un universo inefable lleno de contradicciones y aprendizajes. Persona abnegada, vital y con unas ganas locas de vivir y aprovechar el patrimonio y la oportunidad de haber nacido, pese a los múltiples carruseles emocionales que le han tocado vivir. Coautor del libro Presuntos suicidas (Editorial Círculo Rojo)

ACROMEN (Menorca, 1973). Educadora infantil. Amante de la fotografía y los animales, deportista cuando su estado de ánimo se lo permite, inquieta, apasionada, hiperactiva, altruista, defensora de las causas perdidas y compañera de una depresión crónica desde hace 25 años, ha encontrado en la escritura una forma y válvula de escape a los fantasmas de su mente. Coautora del libro Presuntos suicidas (Editorial Círculo Rojo).