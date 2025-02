´El susurro del Mokugyo’; Reflexiones desde el aula hacia el alma.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo donde la inmediatez y el ruido parecen haber desplazado al silencio y la introspección, surge una obra que reivindica la quietud como vía de conocimiento. "Mokugyo en Dos Latidos. Pedanías de una escuela", de Rafael Peinado Díaz, se presenta como un soplo de aire fresco en la literatura pedagógica y filosófica, proponiendo un viaje entre la enseñanza y el despertar de la conciencia.

La obra, publicada bajo el sello de Editorial Círculo Rojo, es mucho más que un ensayo educativo. Es un testimonio profundo de la experiencia del autor en las aulas, donde la meditación, el autoconocimiento y la reflexión se entrelazan con la pedagogía. Peinado Díaz no solo nos habla de educación, sino que nos invita a replantearnos la forma en que aprendemos, pensamos y sentimos.

Escrito con una prosa serena y envolvente, “Mokugyo en Dos Latidos” recoge las experiencias del autor con sus alumnos, creando un diálogo continuo entre maestro y discípulo, entre pensamiento y silencio. Cada capítulo es una jornada, un pequeño universo en el que la enseñanza formal se disuelve para dar paso a la auténtica transmisión de saberes.

Desde el primer día, donde se plantea la meditación como punto de partida, hasta las reflexiones finales sobre el amor, la guerra y el conocimiento, Peinado Díaz traza un camino que el lector recorre con asombro. No es una lectura al uso, sino una experiencia que nos enfrenta con nuestras propias concepciones de la vida y la educación.

Uno de los grandes méritos de la obra es su capacidad para hacer del silencio un elemento narrativo y filosófico. A través de anécdotas, preguntas y respuestas, el autor nos sumerge en la importancia de escuchar, de pausar, de sentir sin la injerencia del pensamiento constante. En una era de hiperconectividad, este libro nos recuerda el valor de la introspección y la conexión genuina con el otro.

Lejos de ser un manual exclusivo para educadores, “Mokugyo en Dos Latidos” está dirigido a cualquier lector en busca de una mirada distinta sobre el aprendizaje y la vida. Si bien los niños son los destinatarios inmediatos de las enseñanzas narradas, el mensaje último de la obra es para los adultos: en la carrera frenética de la vida, quizá sean ellos quienes más necesiten detenerse y reaprender a mirar.

Un eco que resuena

Con una primera edición lanzada en diciembre de 2024, el libro ya ha comenzado a generar opiniones entre docentes, padres y lectores en general. Su publicación con Editorial Círculo Rojo no es casualidad; este sello ha apostado por autores que desafían los esquemas tradicionales y aportan visiones renovadoras al panorama literario y pedagógico.

En definitiva, "Mokugyo en Dos Latidos. Pedanías de una escuela" es un viaje hacia el núcleo de la enseñanza, un recordatorio de que el verdadero aprendizaje ocurre en los espacios que dejamos libres para la reflexión. Una obra que merece ser leída, meditada y, sobre todo, sentida.

SINOPSIS

Esta propuesta surge de otro momento, un momento que no pertenece únicamente al pensamiento, sino también al corazón y sus pedanías.

Nubes y ríos, niños y niñas, un monje y una escuela, en un rincón de la Sierra Norte de Madrid, no muy lejos.

Un entorno agreste que acoge las palabras una a una, antes de que se amontonen, como acoge a cada párvulo, de uno en uno.

La escuela debería ser quien nos enseñe a caminar de uno en uno, de uno en uno, como una nube.

Nubes en forma de palabras que, a través del niño, llegan al corazón del adulto, instruyéndole.

AUTOR

Diplomado en Ciencias Empresariales, cursó posteriormente un máster en Auditoría por la Comunidad de Madrid.

Con este bagaje, surge en su vida una evocación hacia la naturaleza y una profunda inclinación hacia el ser humano, marcada por la poesía, la filosofía y las prácticas de sanación y meditación, que inició a los 16 años. Estas experiencias propiciaron un cambio significativo en su trayectoria.

En esta nueva etapa, se forma en terapia Gestalt y se diploma en Osteopatía, ampliando su comprensión del ser humano a través de su aprendizaje en el Instituto Upledger y el Instituto Barral.

Tras su ordenación como monje zen y más de 20 años de experiencia como terapeuta, siente la necesidad de compartir su conocimiento. Lo hace a través de la formación que ofrece en su curso «Volver al orden natural» y mediante la recopilación de esa vasta experiencia en sus libros, donde explora el origen y el sentido de todo ello. Un sentido que trasciende el pensamiento, como una nube, pero que nunca va más allá del silencio y la quietud, de la mirada de un niño, del sentido profundo de agradecimiento.