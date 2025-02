Farmacéuticas especialistas en Farmacia Hospitalaria de Gipuzkoa acercan las funciones de estos servicios a 135 estudiantes de grados de Formación Profesional

En una jornada organizada por la Vocalía de Farmacia Hospitalaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG), que ha contado con las intervenciones de profesionales del Hospital Universitario Donostia, Matia Fundazioa y Onkologikoa "Además de visibilizar parte de las funciones que se realizan en los servicios de farmacia hospitalarios, con este encuentro pretendemos sensibilizar a los y las estudiantes sobre el importante rol que juega la farmacia hospitalaria y, por supuesto, animarles a apostar por esta salida en su futuro profesional", explica Asun Aranguren, vocal de Farmacia Hospitalaria del COFG.

La sede de Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG), ha acogido la IV Jornada de Introducción a la Farmacia Hospitalaria en Formación Profesional, organizada por la Vocalía de Farmacia Hospitalaria del COFG. El encuentro ha contado con la participación de 135 estudiantes de Inmakulada Lanbide Ikastola (Tolosa), el CPES Cesa (Urnieta), CIFP Don Bosco (Rentería) y CIFP Plaiaundi (Irun).

Durante la jornada el alumnado, procedente de grado medio de técnicos de farmacia y parafarmacia y de grado superior de preparación de medicamentos, han tenido ocasión de conocer parte del día a día de un servicio de farmacia hospitalario, las categorías profesionales que lo integran, competencias, así como parte de la cartera de servicios.

Para ello, profesionales de hospitales guipuzcoanos les han informado sobre aspectos relacionados con: gestión de medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos; gestión de ensayos clínicos, atención en consultas de pacientes externos y medición de resultados en salud, aspectos legislativos, seguridad, o preparación de medicamentos estériles. Al finalizar el encuentro, han realizado una visita guiada a las modernas instalaciones de DFG para conocer el funcionamiento, tecnología y automatización del principal almacén de distribución farmacéutica de Gipuzkoa.

Al término de la jornada, Asun Aranguren, vocal de Farmacia Hospitalaria del COFG, ha subrayado que la interacción con el alumnado es uno de los aspectos esenciales de este encuentro que "constituye una ocasión inmejorable para ampliar su conocimiento sobre algunas de las funciones que se desempeñan en los servicios de farmacia hospitalarios. Además de visibilizar nuestras funciones, -añade-, pretendemos sensibilizarles con respecto al importante rol que juega la farmacia hospitalaria en el sistema sanitario y, por supuesto, animarles a apostar por esta salida profesional. Para ello, es fundamental que conozcan de antemano qué implica en cuanto a exigencias, formación continuada, desarrollo profesional, etc.".

Con la jornada, matiza, "pretendemos también motivarles a que estudien, con formación continuada, que sean exigentes con su desempeño profesional y conozcan todo lo que su trabajo implica con la guía de actuación que su perfil profesional conlleva: docencia, investigación, formación, vocación de servicio público, etc.", concluye la vocal de Farmacia Hospitalaria del COFG.

Además de Asun Aranguren, adjunta en el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Donostia, han intervenido como docentes: Idoia Beobide, responsable de Atención Farmacéutica de Matia Fundazioa; y Ana C. Riestra, Jefa de sección en el Servicio de Farmacia en Onkologikoa.