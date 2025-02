Eventos corporativos, momentos memorables

Hoy se ha tenido el placer de conversar con Arlette Amaral, CEO de Arlette Amaral Events, una empresa dedicada a la organización de eventos corporativos y sociales con más de 20 años de experiencia. Con sedes en Madrid y Galicia, su equipo se especializa en transformar ideas en experiencias inolvidables.

Arlette, ¿qué te motivó a fundar Arlette Amaral Events y cómo ha sido el camino hasta ahora?

Desde siempre he tenido una pasión por la logística y los detalles que hacen que un evento sea único. Tras más de dos décadas organizando diversos tipos de eventos—desde formaciones y congresos hasta viajes de incentivo y ferias—decidí crear una empresa que reflejara mi obsesión por la perfección y el toque personal en cada proyecto. El camino ha sido desafiante, pero gratificante, viendo cómo nuestras ideas se convierten en recuerdos imborrables para nuestros clientes.

Ofrecen una amplia gama de servicios. ¿Podrías destacar algunos de los más solicitados?

Claro, entre nuestros servicios más demandados se encuentran los eventos de team building, donde diseñamos actividades que fomentan la cohesión y el trabajo en equipo. También organizamos eventos deportivos, como torneos de golf o pádel, que permiten a las empresas interactuar en un ambiente relajado. El "Family Day" es otro favorito, ya que integra a las familias de los empleados en jornadas llenas de talleres y actividades para todas las edades, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la empresa.

También celebramos fiestas conmemorativas, convenciones, presentaciones de producto, foros, y un producto muy interesante para pymes, es que nos ocupamos de organizar íntegramente la participación del cliente en una feria/foro/congreso/patrocinio, actuando como un departamento externo de marketing.

La atención al detalle es fundamental en su empresa. ¿Cómo aseguran que cada evento sea único?

Nos enfocamos en varios pilares: catering y protocolo, audiovisual, creatividad, y logística. Creemos que una excelente gastronomía es esencial, por lo que seleccionamos menús y formatos de servirlos que se adaptan al tipo de evento y a los gustos de los asistentes. En el aspecto audiovisual, buscamos ser disruptivos, creando experiencias que sorprendan y queden grabadas en la memoria. Finalmente, planificamos meticulosamente cada detalle logístico, siempre teniendo planes alternativos para garantizar el éxito del evento. Nos obsesiona la logística y la personalización. Cada evento es tratado como un proyecto único. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para entender sus objetivos y deseos, y luego diseñamos cada detalle para reflejar su visión.

¿Cómo ha influido tener sedes en Madrid y Galicia en la expansión y alcance de la empresa?

Abrir oficina en Galicia surgió a raíz de empezar a trabajar con algunas empresas del sector naval en la zona de Ferrol. Contar con oficinas en ambas regiones nos ha permitido atender a una clientela más amplia y diversa. Madrid, como capital, nos ofrece acceso a un mercado corporativo dinámico, mientras que Galicia nos brinda la oportunidad de organizar eventos en entornos naturales y únicos. Esta dualidad nos enriquece y nos permite ofrecer propuestas adaptadas a diferentes contextos y necesidades. Pero igualmente, tenemos la capacidad de movernos por toda España, a través de partners y proveedores que conocemos en diversos eventos, para así dar cabida a empresas de cualquier rincón de España.

Además de tu rol como CEO, ¿qué otras facetas profesionales desarrollas?

Además de liderar Arlette Amaral Events, me dedico a la consultoría en marketing y turismo, y participo en algunas empresas de inversión de proyectos inmobiliarios. Estas actividades complementan mi pasión por crear experiencias únicas y me permiten aportar una visión integral a nuestros clientes.

Para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que desea iniciarse en el mundo de la organización de eventos?

Le diría que la pasión por los detalles y la capacidad de adaptación son clave. Cada evento es único y presenta sus propios desafíos, por lo que es fundamental estar siempre dispuesto a aprender y a innovar. Rodearse de un equipo comprometido y compartir una visión clara también es esencial para transformar ideas en experiencias memorables. Es fundamental definir claramente los objetivos del evento y conocer bien al público al que va dirigido. Contar con profesionales experimentados puede marcar la diferencia entre un evento simplemente correcto y uno verdaderamente memorable. No subestimes la importancia de los detalles y siempre busca crear una experiencia que resuene con los asistentes.

Se agradece a Arlette por compartir su tiempo y experiencias. Para más información sobre sus servicios, se puede visitar su sitio web oficial: arletteamaralevents.com/