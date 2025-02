Blauver, la revolución de la espirulina fresca en el sector de la nutrición

La espirulina ha sido reconocida durante siglos por sus múltiples beneficios nutricionales y su alto contenido en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Considerada por muchos un superalimento, su consumo ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años debido a su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la energía y favorecer la regeneración celular.

Sin embargo, la mayoría de los productos disponibles en el mercado se presentan en polvo o cápsulas, unas formas de procesado que pueden alterar las propiedades originales del alimento. En este contexto, Blauver ha revolucionado el sector de la nutrición con su apuesta por la espirulina fresca, una alternativa que mantiene intactas todas sus propiedades nutricionales.

Con sede en Lleida, la compañía se especializa en el cultivo artesanal y sostenible de esta cianobacteria, garantizando un producto puro y de alta biodisponibilidad. Su innovador modelo de producción permite ofrecer una espirulina libre de aditivos, con una textura cremosa y un sabor neutro, lo que facilita su integración en cualquier tipo de receta. Blauver no solo se enfoca en la calidad nutricional, sino también en la sostenibilidad, implementando prácticas responsables como el uso de energías renovables y envases sin plástico. A continuación, el CEO de la startup, Joan Solé, profundiza en los valores, la producción y los beneficios de la espirulina fresca.

Blauver ha introducido la espirulina fresca en el mercado español. ¿Cuál fue el motivo principal detrás de esta iniciativa?

La espirulina ha sido reconocida como uno de los alimentos más prometedores para el futuro de la humanidad, pero suele consumirse deshidratada, perdiendo parte de su potencial. En Blauver, quisimos revolucionar el mercado español ofreciendo la espirulina en su forma más pura: fresca y viva, con todos sus nutrientes intactos. Creemos que la alimentación del futuro debe ser saludable, sostenible y lo más natural posible, y nuestra espirulina fresca es el reflejo de esa filosofía.

¿Cuáles son las diferencias clave entre la espirulina fresca y las opciones convencionales en polvo o cápsulas?

A diferencia de la espirulina en polvo o cápsulas, la espirulina fresca está viva, lo que significa que conserva todos sus nutrientes intactos y aporta una gran cantidad de probióticos que mejoran la digestión y regulan el tránsito intestinal. Además, su poder antioxidante es cinco veces mayor, potenciando sus beneficios para la salud de forma más efectiva y natural.

En términos de calidad nutricional, ¿Qué aporta la espirulina fresca que la hace destacar como un superalimento?

No me gusta catalogarla de esta manera, ya que todos los alimentos son súper si se cuida su proceso. Más que un "superalimento", la espirulina es un nutriente excepcional y muy completo cuando se cultiva y se consume en su estado más puro. Destaca por su alto contenido en vitaminas del grupo B, betacarotenos y potentes compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que la convierte en una gran aliada para el bienestar y la vitalidad.

Blauver promueve un modelo de producción sostenible. ¿Cómo garantiza la empresa un proceso ecológico y respetuoso con el medioambiente?

En Blauver, la sostenibilidad es un pilar fundamental. Contamos con certificación de producción ecológica y utilizamos energía 100% renovable, generada in situ gracias a nuestras placas solares. Además, optimizamos el uso del agua y evitamos los plásticos en nuestros envases, garantizando un proceso respetuoso con el medioambiente en cada etapa de producción.

¿Cómo es el proceso de cultivo y recolección de la espirulina fresca en Blauver?

La espirulina se encuentra en unas balsas de 20 cm de alto. Allí la espirulina se multiplica de forma natural gracias a su capacidad fotosintética, igual que las plantas. Cuando alcanza su densidad óptima, la recolectamos mediante un sistema de filtrado que preserva su pureza. En verano, este proceso se repite cada tres días, garantizando un producto siempre fresco y lleno de nutrientes.

¿Qué perfil de consumidor está adoptando la espirulina fresca y en qué tipo de dietas puede integrarse con facilidad?

La espirulina fresca atrae a personas que buscan alimentación natural, sin procesar y de proximidad para mejorar su bienestar. Es apta para casi cualquier dieta, desde vegetarianas hasta deportivas. En embarazadas, es clave respetar la dosis recomendada y optar por espirulina de máxima calidad, ya que muchas opciones de importación pueden contener metales pesados.

Blauver ha desarrollado un producto sin aditivos ni conservantes. ¿Cuáles son las recomendaciones para su conservación y consumo?

Recolectamos la espirulina y la enviamos fresca el mismo día, utilizando transporte refrigerado para mantener su calidad intacta. Al recibirla, recomendamos congelarla de inmediato para conservar todas sus propiedades y disfrutarla en su estado más puro en el momento de consumirla.

De cara al futuro, ¿Qué planes tiene Blauver para seguir impulsando la espirulina fresca en el mercado de la nutrición?

En Blauver, apostamos por la educación como clave para impulsar la espirulina fresca. Actualmente, estamos formando a terapeutas y profesionales de la salud para que conozcan su potencial y las diferencias entre las distintas espirulinas del mercado, permitiéndoles tomar decisiones basadas en evidencia científica y recomendar la mejor opción a sus pacientes.

La llegada de la espirulina fresca al mercado representa un avance significativo en la nutrición saludable y sostenible. Blauver se ha consolidado como una empresa pionera en la producción de este nutriente, garantizando un producto de máxima calidad, sin procesamientos industriales y con un alto valor biológico. Su enfoque en la sostenibilidad y la innovación la posiciona como un referente en el sector.

Con una creciente demanda de alimentos naturales y funcionales, la marca también pone gran parte de su foco y esfuerzos en la labor de divulgación sobre los beneficios de la espirulina fresca, promoviendo hábitos de consumo más saludables y respetuosos con el medioambiente.