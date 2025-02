'HSN Sailing Team' vuelve a regatear en las Barcelona Winter Series de J70, tras ganar en enero

Mañana viernes empezará el cuarto evento de las International Barcelona Winter Series de J70, y terminará el próximo domingo con un programa de diez pruebas, con el requisito de realizar cuatro mangas como máximo por jornada, según está publicado en las instrucciones de regata. Esta competición internacional está organizada por el Real Club Náutico de Barcelona y volverá a contar una elevada participación superando los treinta equipos inscritos. Los países que estarán presentes en esta cuarta serie son Alemania, Francia, Hungría, Reino Unido, Suiza, Ucrania, Portugal, Suecia, Dinamarca, Austria, Países Bajos y España.

Las Barcelona Winter Series de J70 es una competición que consta de cinco eventos que se vienen celebrando mensualmente desde noviembre y que terminará en marzo coincidiendo ya con las Barcelona Spring Series. La regata cuenta con una clasificación general en la que cuentan todas las regatas navegadas en todos los eventos y además una clasificación particular de cada evento.

Clasificaciones muy apretadas El ganador de la última serie -disputada el pasado mes de enero- fue el HSN Sailing Team, con los grancanarios Javier Padrón a la caña, Luis Martínez Doreste a la táctica, Adolfo López a la proa y el lanzaroteño Ricardo Terrades al trimming. La segunda plaza la ocupó HangTen de Món Cañellas, el grancanario Jorge Martínez, Alberto Guillén y Manuel Carrión. Y el podio lo cerró Noticia de Luis Martín Cabiedes, Alberto Padrón, Jon Larrazábal, Paula Cristina García y Luis Bugallo.

Actualmente, tras 18 mandas disputadas y 3 descartes, la clasificación general está encabezada por HangTen. A la segunda plaza han escalado los canarios del HSN Sailing Team tras el buen resultado del mes pasado. Y los terceros son los jóvenes de Bodegas Can Marlés, patroneado por el tinerfeño Alejandro Pérez y el grancanario Nahuel Rodríguez de táctico, que consiguen superar al inglés Seriousfun de Tony Hayward y al danés Lady in Red, del Copa América’2007 Sten Mohr, siendo cuartos y quintos respectivamente.

Vuelven equipos de mucho nivel En algunas series anteriores no pudieron participar equipos tan potentes como Tenaz de Pablo Garriga y actual campeón de España o Noticia de Luis M. Cabiedes, equipos que no fallaran en esta ocasión. También ha confirmado su participación la joven mallorquina María Bover que patroneará el Balearia. Desde Dinamarca volverá Nordic Shipping de Frederick Hvalsoe y de Alemania el Diva de Kai-Uwe Hollweg. Sin olvidarse de los barcos más habituales como HSN Sailing Team, HangTen, Bodegas Can Marlés, Cobra, Correa Kessler, Gunter o Active Sailing, entre otros.

J70: El monotipo de moda que continúa creciendo Hablamos de clase monotipo, cuando todos los barcos son exactamente iguales y apenas hay diferencias entre las unidades, las cuales pasan unos estrictos controles de medición. La clase J70 es el monotipo que cuenta con mejor salud dentro y fuera de nuestro país. Prueba de ello son las Barcelona Winter Series y las Sailway Series que se celebran en Vigo, que no dejen de ser un atractivo para equipos de todo el mundo y para los regatistas de más nivel. Además, la clase internacional ya ha otorgado al Real Club Náutico de Barcelona la organización del Campeonato de Europa de 2027 lo que supondrá un aliciente más para que más regatistas españoles y extranjeros se animan a competir.

Este fin de semana la previsión meteorológica volverá a ser de lo más esperanzadora, con vientos de componente sur, el conocido garbí, que soplará de los 7 hasta los 12 nudos de intensidad y que junto con cielos despejados y una agradable temperatura no demasiado fría para estas fechas, 13-15 °C, hacen más atractiva aún la regata para participantes y aficionados.