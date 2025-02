Reach obtiene una inversión para acelerar su expansión e impulsar el crecimiento de empresas comerciales

Respaldada por una importante inversión de Primus Capital, Reach está en condiciones de cumplir su ambiciosa trayectoria de crecimiento en 2025 Reach, líder mundial en soluciones Merchant of Record (MoR), se enorgullece de anunciar una inversión estratégica de Primus Capital que ayudará a la empresa a escalar sus operaciones, acelerar su agresiva hoja de ruta de productos y aumentar sus actuales soluciones líderes mundiales de pagos, cumplimiento fiscal y protección contra el fraude para empresas minoristas y SaaS de todo el mundo.

El volumen bruto anual de mercancías (Gross Merchandise Volume, GMV) de Reach creció un 95% interanual en el cuarto trimestre de 2024 y la organización está preparada para ampliar su liderazgo en el mercado de MoR empresarial. La inversión de Primus Capital se utilizará principalmente para mejorar el apoyo a las empresas, seguir desarrollando su gama de productos de comercio electrónico y ampliar su red global de entidades a otros mercados de gran demanda.

"Estamos encantados de contar con Primus como socio estratégico a medida que continuamos escalando nuestra solución para comerciantes globales", dijo Sam Ranieri, CEO de Reach. "Esta inversión nos permitirá reforzar nuestra infraestructura, ampliar nuestra cobertura internacional y capacitar a nuestros clientes para desbloquear nuevos mercados y optimizar las operaciones transfronterizas con facilidad".

Según Ron Hess, Director General de Primus Capital, la inversión en Reach se redujo a una firme creencia en el valor de la empresa. «Hemos establecido una relación con Sam y su equipo en los últimos años y hemos sido testigos de la rentabilidad de la inversión realizada por los clientes de Reach. El impresionante crecimiento de la empresa está impulsado por su enfoque innovador para resolver los puntos débiles de la expansión global de las empresas minoristas y digitales. Esta inversión contribuirá a impulsar los esfuerzos de la empresa para seguir ofreciendo un valor inigualable a los clientes empresariales ante los retos de un mercado globalizado», declaró Hess.

Como subproducto de esta asociación, Reach está invirtiendo en nuevas infraestructuras tecnológicas y aumentando su equipo para apoyar a su base de clientes, en rápida evolución y crecimiento, al tiempo que desarrolla su conjunto de productos de comercio electrónico. La expansión de la empresa simplificará aún más las transacciones transfronterizas para sus clientes, lo que permitirá a las empresas centrarse en la innovación mientras Reach gestiona las complejidades de los pagos, los impuestos y la mitigación del fraude a escala.

Aprovechar los servicios de un comerciante de registro es esencial para las empresas medianas y grandes que ya operan en el comercio electrónico transfronterizo y necesitan alcanzar nuevos niveles de eficiencia, ingresos y rendimiento internacional. A medida que las empresas se expanden por todo el mundo, la gestión de las normativas fiscales locales y el cumplimiento de las fluctuantes tarifas y requisitos legales se vuelven cada vez más complejos. Un MdR simplifica este proceso automatizando los cálculos de impuestos y garantizando el cumplimiento en múltiples mercados, con un tiempo de comercialización mucho más rápido que si se hiciera solo.

"Dada la actual incertidumbre que rodea al comercio internacional y las ventas transfronterizas, es fundamental para nosotros ofrecer la solución global más sencilla, sólida y completa para nuestros clients", afirmó Ranieri. "La inversión de Primus nos ayudará a reforzar nuestra posición como líder mundial en comercio electrónico, al tiempo que continuamos encontrando formas innovadoras para que nuestros clientes naveguen por las complejas fronteras financieras y normativas que se interponen entre ellos y sus clientes".

RBC Capital Markets actuó como asesor financiero exclusivo de Reach en la transacción, y Osler, Hoskin & Harcourt LLP y Taft Law actuaron como asesores jurídicos. Goodwin Procter LLP actuó como asesor jurídico de Primus.

Sobre Reach

Reach es la solución líder Merchant of Record (MoR) diseñada para minoristas de comercio electrónico y empresas de SaaS medianas y grandes. Reach permite a las empresas activar sin esfuerzo funciones globales dentro de las plataformas que ya utilizan, optimizando los pagos, la prevención del fraude, el cumplimiento fiscal y las experiencias localizadas de los clientes, todo ello sin nuevos sistemas ni integraciones complejas. Las empresas pueden activar fácilmente potentes funciones globales, agilizando las operaciones transfronterizas y reduciendo costes. Reach, que cuenta con la confianza de marcas internacionales, ayuda a mejorar los índices de aprobación de transacciones y a aprovechar todo el potencial de los sistemas existentes, lo que permite a las empresas escalar internacionalmente con facilidad.