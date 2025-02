La Doctora Gracia Moreno certificada por la universidad estadounidense SABAL University

La reconocida especialista en medicina estética y capilar, la Doctora Gracia Moreno, refuerza su compromiso con la excelencia en la gestión sanitaria con un certificado internacional La Doctora Gracia Moreno, prestigiosa especialista en medicina estética y capilar, ha obtenido la certificación en el Master’s Degree in Management and Administration and Healthcare Centers and Companies por la Universidad de EE.UU. SABAL University, un reconocimiento que avala su formación en la dirección y gestión de centros y empresas sanitarias. Este nuevo logro refuerza su compromiso con la excelencia médica, no solo en el ámbito clínico, sino también en la administración y liderazgo de servicios de salud.

Con más de 25 años de experiencia en el sector médico, la Doctora Moreno ha sido pionera en la aplicación de tratamientos estéticos y capilares innovadores. Ahora, con esta certificación, amplía sus conocimientos en gestión sanitaria con el objetivo de optimizar la calidad de atención a sus pacientes y garantizar el mejor servicio en su clínica.

"En la medicina actual, no solo es fundamental estar al día en los últimos avances médicos, sino también en la gestión eficiente de los recursos y la organización de los centros sanitarios. Este máster, caracterizado por los altos estándares estadounidenses, me permite seguir creciendo profesionalmente y ofrecer a mis pacientes una experiencia de mayor valor agregado", ha declarado la doctora.

Una visión integral de la medicina y la gestión sanitaria

La medicina estética y capilar ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, exigiendo a los profesionales no solo excelencia técnica, sino también habilidades en administración y dirección. Con este certificado, la Doctora Gracia Moreno refuerza su capacidad para gestionar su clínica con estándares de calidad aún más elevados, integrando estrategias innovadoras en la organización y atención médica.

"La gestión sanitaria es clave para garantizar la mejor experiencia a los pacientes. La combinación de un servicio médico de excelencia con una administración eficiente es el futuro del sector", añadió.

Compromiso con la formación y la excelencia médica

A lo largo de su trayectoria, la Doctora Moreno ha demostrado una fuerte apuesta por la formación continua, participando en congresos, simposios y especializaciones en medicina estética y capilar. Esta certificación internacional en gestión sanitaria es una muestra más de su compromiso con la excelencia, asegurando que su clínica ofrezca los tratamientos más innovadores con una administración eficiente y orientada al paciente.

Sobre la Doctora Gracia Moreno

La Doctora Gracia Moreno es una especialista de referencia en medicina estética y capilar, con más de 25 años de experiencia en el sector. Su enfoque personalizado y el uso de técnicas avanzadas la han convertido en un referente en su campo. Su compromiso con la formación y la innovación le permite ofrecer tratamientos de vanguardia, ahora con una visión ampliada en la gestión sanitaria.