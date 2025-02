4,5 horas al día distraídos: el 80% de los españoles experimenta dificultades para concentrarse

El estudio de Juice Plus+ recoge los hábitos de productividad de más de 12.000 personas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España para analizar cómo la vida moderna, las interminables listas de tareas pendientes y la tecnología afectan a la capacidad de concentración. El estrés, la multitarea, el uso excesivo del teléfono móvil y la falta de sueño se identifican como los principales factores de distracción para los españoles La necesidad de ser siempre productivo, combinada con la autoexigencia, ha convertido la eficiencia en una carga que roza lo insostenible hasta el punto de volverse agotadora y, en ocasiones, una obsesión. Tanto es así que la lista de obligaciones nunca se reduce, sino que se multiplica, y parece que la productividad se convierte en un medidor de valor personal, repercutiendo en la salud mental, las relaciones personales y la motivación.

Teniendo en cuenta los indicadores sociales de la sobre productividad, Juice Plus+ -la gama nutricional de complementos alimenticios para conseguir un estilo de vida sano y equilibrado- ha presentado un estudio que analiza los hábitos de productividad de más de 12.000 personas procedentes de seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. El informe, que lleva por título ‘Concentración y productividad: Cómo gestionamos el tiempo’, da respuesta a cómo la vida moderna, las interminables listas de tareas pendientes y las constantes distracciones digitales afectan a la capacidad de concentración.

Procrastinación: una tendencia creciente

Los datos recogidos en el estudio reflejan una tendencia creciente a la procrastinación o la divagación, pues 8 de cada 10 españoles afirman experimentar dificultades para mantener la concentración. Los españoles se desconcentran, de media, 9 veces al día, algo que se agrava hasta las 11 veces cuando se trata de la Generación Z.

Asimismo, después de distraerse, los españoles suelen tardar casi 30 minutos en volver a centrarse en la tarea, seguido de los británicos (34 minutos), los estadounidenses (34 minutos), los alemanes (35 minutos), los franceses (36 minutos) y los italianos (36 minutos). Igualmente, si partimos de la base de que la población española pierde la concentración 9 veces al día, esto equivale a 4,5 horas al día distraídos.

Las distracciones diarias, el mayor obstáculo para la concentración

En una sociedad hiperconectada e inundada de distracciones, un tercio de los españoles lucha con un estímulo incesante que compite con su capacidad de atención: el teléfono móvil. Desde los continuos pitidos de las notificaciones de WhatsApp y las redes sociales hasta el bombardeo constante de correos electrónicos que inundan las bandejas de entrada, este dispositivo es una importante fuente de distracción (34,6%), sólo superado por el estrés (35,5%) y la multitarea -intentar completar varias tareas simultáneamente- (35,1%) y por delante de la falta de sueño (33,9%).

El momento de menor concentración de la semana es el lunes en torno a las 14 h, cuando las distracciones alcanzan su punto álgido para muchos.

Para Paula Sáiz de Bustamante, bióloga, farmacéutica, especialista en nutrición y colaboradora habitual en la promoción de hábitos saludables de Juice Plus+, "los datos del estudio ‘Concentración y productividad: Cómo gestionamos el tiempo’, presentado por Juice Plus+, reflejan una creciente tendencia a la distracción en la sociedad actual. A pesar de las ventajas de las nuevas tecnologías, como el móvil, estas pueden alterar la concentración diaria y favorecer la dispersión, tanto a nivel laboral como personal. Todo esto potencia el nivel de estrés diario y las alteraciones del sueño, entre otros aspectos".

Si bien es cierta la multitud de dificultades que se enfrentan para focalizarnos y concentrarnos, el 71% de los españoles afirma que se considera capaz de realizar varias tareas a la vez. Sin embargo, casi la mitad (44%) declara que a veces se siente abrumado por la cantidad de cosas que tiene que hacer y, a pesar de fijarse una media de 13 tareas personales al día, la población española solo es capaz de completar tres cuartas partes de ellas.

¿Qué hacen los españoles para gestionar las distracciones?

Cuando resulta complicado volver a concentrarse, la mayoría de los españoles opta por tomarse un descanso (68%), dar un paseo (45%), picotear algo (26%) o tomar una bebida con cafeína (25%). A su vez, 4 de cada 10 españoles aseguran que son más productivos cuando trabajan desde casa que cuando van a la oficina, principalmente porque hay menos gente que interrumpa sus tareas (63%), el ambiente es más tranquilo (58%) y hay más posibilidades de concentrarse (47%).

Por su parte, Sáiz de Bustamante añade que "los buenos hábitos pueden ayudar a mejorar el estrés y evitar distracciones. Al respetar unos horarios de sueño, trabajo y ocio, llevar una buena alimentación, cuidar la actividad física, la meditación y la respiración, y diferenciar los espacios de desconexión diaria, el estrés puede mejorar".

Para muchos, el teletrabajo compensa las largas distancias en las grandes ciudades y otorga un mayor tiempo libre. Con una hora más al día, más de la mitad de los españoles (51%) afirma que pasaría más tiempo con la familia. Otros planes para aprovechar estos minutos extra pasan por hacer deporte (36%), leer (29%) y estar con los amigos (26%).

Aunque los españoles reconocen el efecto de una vida sana en su función cerebral y más de la mitad (53%) afirma tener más energía o claridad mental cuando descansa bien, sólo 3 de cada 10 buscan activamente productos o servicios diseñados específicamente para mejorar la concentración o reducir las distracciones, al igual que los estadounidenses (30%). Seguidos de los alemanes (27%), los franceses (25%) y los británicos (24%), únicamente, los italianos superan la cifra (36%).

Conscientes de la necesidad de potenciar la concentración que tiene buena parte de la población actual, Juice Plus+ lanza Luminate, un nuevo y potente complemento alimenticio de origen vegetal que favorece la claridad mental y la energía mental. En su composición, se pueden encontrar adaptógenos, que son sustancias naturales, generalmente hierbas u hongos, que ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés, equilibrar el organismo y mejorar la resistencia mental, y nootrópicos, conocidos por su contribución a la función cognitiva y la mejora del rendimiento mental. Entre sus ingredientes de origen natural, se encuentran: alpinia galanga, melena de león, salvia y rodiola, además de otros nutrientes, como vitaminas B1 y B6, que contribuyen al funcionamiento psicológico normal; la cafeína procedente de los granos del café verde, que ayuda a mejorar la concentración y aumenta el estado de alerta; el ácido pantoténico (vitamina B5), que contribuye al rendimiento intelectual normal, y la vitamina B2, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

Por último, Paula Sáiz de Bustamante insiste en la importancia de una buena nutrición: "en situaciones de estrés, el cerebro aumenta su demanda y pide más vitaminas del grupo B, las cuales promueven una buena función psicológica y mental y contribuyen a mejorar la fatiga mental. Además, hay otras sustancias naturales que también pueden ayudar por su efecto nootrópico, como la cafeína, que mejora el estado de alerta y la concentración, y otras plantas adaptógenas, como la rhodiola, la salvia y el hongo melena de león, que favorecen la adaptación al estrés".