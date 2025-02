OVERLAP e INKOR impulsan la digitalización de las pymes y emprendedores en Cataluña y Castilla la Mancha

TransformACCIÓN Digital comenzó este mes con 150 horas de formación, mentoría y casos prácticos, y ofrecerá una hoja de ruta personalizada para competir en la nueva era digital.

Tras un período de prueba, el primer curso se celebró el día 12 de este mes, con 17 alumnos, y el próximo 26 tendrá lugar el siguiente, ya ampliado a asistentes de Castilla La Mancha, para sumar un total de 1.700 participantes hasta junio de 2026

Valorada entre 12.000 y 15.000 euros por matrícula, la formación está íntegramente financiada por los Fondos Next Generation

Barcelona, 20 de febrero de 2025 – La digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para la competitividad de las empresas. Conscientes de este desafío, OVERLAP, consultora global especializada en la implantación y despliegue de estrategias comerciales y de negocio a través del aprendizaje y el desarrollo de personas, y la empresa española líder en la formación integral de equipos, INKOR FORMACIÓN, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), presentaron hace una semana TransformACCIÓN Digital, un programa diseñado para que directivos de pymes, autónomos y emprendedores de Cataluña y, desde esta semana, de Castilla La Mancha, adquieran competencias clave para liderar la transformación digital en sus negocios.

Este programa ofrece una oportunidad única: más que una formación, es una consultoría estratégica que acompaña a cada participante en la elaboración de su Plan de Transformación Digital, equivalente al Trabajo de Fin de Programa. Comenzó el pasado 12 de febrero (en diciembre de 2024 arrancó un piloto con un reducido grupo de alumnos), que contó con 17 participantes, y cada 15 días empieza un curso nuevo, hasta su finalización, en junio de 2026, fecha en la que se espera que hayan participado unos 1.700 alumnos. El siguiente grupo empezará el día 27 en Cataluña y las inscripciones ya están abiertas para este y para los próximos cursos. Los interesados pueden inscribirse en: TransformACCIÓN Digital.

Un programa práctico, personalizado y sin coste Gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation, TransformACCIÓN Digital es un programa completamente gratuito para los participantes, valorado entre 12.000 y 15.000 euros.

Su diseño permite una formación adaptada a las necesidades reales de cada negocio, combinando 150 horas de formación con opciones flexibles de 6 o 10 horas semanales, e incluso horarios adaptados según la demanda de los participantes; sesiones virtuales en grupos reducidos, con 15 horas presenciales en diferentes ubicaciones de Catalunya; mentorización individualizada, que asegura que cada participante salga con un plan de digitalización listo para aplicar; un enfoque práctico, con la participación de expertos, estudios de caso, lecturas y materiales audiovisuales, y una valiosa oportunidad de networking, conectando con otros directivos y emprendedores que comparten los mismos desafíos y objetivos.

Dirigido a quienes lideran el cambio TransformACCIÓN Digital está pensado exclusivamente para empleados de pymes que tengan responsabilidad, autónomos y emprendedores que estén en activo y quieran fortalecer sus competencias digitales y permite la participación de hasta dos personas por empresa.

Antonio Rubio, R&D Partner en OVERLAP y director del programa, resalta el enfoque práctico y estratégico de la iniciativa: "No se trata solo de aprender sobre digitalización, sino de aplicar ese conocimiento de forma inmediata en cada empresa. Nuestro objetivo es que cada participante salga del programa con un plan concreto y listo para ejecutar."

Por su parte, Luis Aldasoro, director de INKOR FORMACIÓN, destaca la importancia de este programa: "Las pymes son el motor de nuestra economía, pero muchas aún se enfrentan a barreras para su digitalización. Con TransformACCIÓN Digital, ofrecemos una hoja de ruta clara y práctica para que cada negocio pueda avanzar con confianza en este proceso."

Registro en: TransformACCIÓN Digital.

Acerca de OVERLAP OVERLAP es una consultora española multinacional especializada en la mejora de los resultados de negocio a través del aprendizaje y el desarrollo de personas. Cuenta con más de 200 profesionales integrados en sus oficinas de España, México, Brasil, Colombia y Perú, y trabaja con socios en Estados Unidos y Europa. Desde estas plataformas se realizan proyectos a nivel mundial. Las innovadoras soluciones que desarrolla OVERLAP se construyen a la medida de sus clientes generando el máximo valor para sus compañías. Ayuda a las grandes empresas de los sectores de Movilidad, Banca, Seguros, Consumo/Retail, TIC, Energía, y Salud y Bienestar, aunando el conocimiento sectorial y de negocio con una alta orientación a resultados.

Acerca de INKOR FORMACIÓN Con un recorrido profesional de más de 25 años, INKOR es la empresa de formación líder en la formación integral de equipos. Está centrada en la innovación y el uso de tecnologías avanzadas para ofrecer programas adaptados a las necesidades de las empresas, especialmente en áreas clave como la Industria 4.0. Su compromiso es acompañar a las personas en su crecimiento profesional, brindándoles las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mercado actual.