La III edición de Bárymont Impulsa conecta talento y oportunidades de emprendimiento

El Grupo Bárymont refuerza su apuesta por el emprendimiento en su evento de Madrid con más de 400 asistentes La III Edición de Bárymont Impulsa reunió el 15 de febrero a más de 400 personas en el Madrid Marriott Auditorium. Una jornada llena de experiencias, casos de éxito y tendencias del sector, donde Bárymont se reafirmó como un modelo innovador para emprender con respaldo y acompañamiento.

Organizado por Grupo Bárymont, marca referente en salud y educación financiera, el evento tuvo como protagonista a Bárymont Impulsa, su programa de talento y emprendimiento. Una oportunidad para desarrollar una carrera en el sector financiero con el apoyo mediante una estructura empresarial ya conformada para que las personas solo tengan que preocuparse de desarrollar sus propios negocios bajo una marca ya consolidada; algo que marca la diferencia.

Un evento para impulsar el talento y el emprendimiento

"Hace 15 años iniciamos Bárymont con una idea muy clara: construir un mundo mejor, donde las personas pudieran desarrollarse ayudando a otros en su bienestar financiero. Hoy, ese proyecto es una realidad".

Así comenzó, Javier Montaraz, director general de Grupo Bárymont, la III edición de Barymont Impulsa. Durante su intervención, hizo un recorrido por la evolución de Bárymont en los últimos años y los logros alcanzados, además, contextualizó la evolución de la compañía y su impacto en la sociedad porque "Bárymont no es solo un plan de carrera, es un plan de vida".

La directora del departamento de personas (RRHH) de Grupo Bárymont Ana Castillo y la Marketing Project Manager Andrea Castán explicaron las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la organización a través del programa de talento y emprendimiento de Bárymont Impulsa.

"Impulsa nace como un trampolín, una oportunidad para quienes buscan iniciar su carrera, cambiar su estilo de vida o salir de la rutina", explicó Ana Castillo.

Por su parte, Andrea Castán destacó el impacto que tiene este modelo en la sociedad "Generamos un impacto real en la vida de las personas, y eso es algo que vale la pena".

En este bloque también se detallaron los distintos roles disponibles en Bárymont y las posibilidades de crecimiento, con testimonios de emprendedores que han encontrado en este modelo una alternativa sólida y rentable.

La mañana continuó con la mesa redonda sobre los retos y tendencias del emprendimiento en España en 2025, moderada por Mónica Martínez, con la participación de expertos como Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid e Inmaculada López Núñez, Directora de Compluemprende, Durante el debate se analizaron los desafíos actuales del ecosistema emprendedor y las oportunidades para los profesionales que buscan independencia y estabilidad en sus carreras.

Inmaculada López subrayó el papel clave de la universidad en la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad, destacando que "no todo el mundo tiene que ser emprendedor, pero sí puede beneficiarse de ese espíritu emprendedor". Además, resaltó la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de fomentar el emprendimiento en sectores más diversos, especialmente entre las mujeres, cuya tasa de supervivencia empresarial es mayor.

Por su parte, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, hizo hincapié en la importancia de la formación financiera para garantizar el éxito de un negocio y en los desafíos que enfrentan los emprendedores en España.

La jornada matinal finalizó con la simulación en directo del podcast "Voces que Impulsan", donde tres emprendedores compartieron sus historias de éxito con el modelo de negocio de Bárymont, demostrando que es posible construir una buena carrera profesional con el respaldo adecuado. Sus testimonios reflejaron cómo este modelo les permitió liberarse de cargas, sentirse siempre apoyados y respaldados y transformar su vida, ayudando a otros a alcanzar sus metas.

Una tarde llena de inspiración y reconocimiento

Por la tarde, tuvo lugar la ponencia de Amin Sheikh, titulada "I am because of you", en la que compartió su experiencia como niño de la calle y cómo logró cambiar su destino.

Después, se llevó a cabo un emotivo reconocimiento al equipo de Bárymont, destacando el esfuerzo y compromiso de los profesionales que han alcanzado nuevos niveles en su trayectoria dentro de la compañía. Posteriormente, nuevos gestores y gestores senior compartieron sus testimonios sobre cómo el modelo de emprendimiento de Bárymont ha cambiado su vida personal y profesional.

La jornada concluyó con el cierre de la mano de Emilio Montaraz, Presidente del Grupo Bárymont y de su Director General, Javier Montaraz, quienes reafirmaron el compromiso de Grupo Bárymont con el talento y el emprendimiento, animando a los presentes a seguir luchando por sus metas personales y profesionales.