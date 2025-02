Fútbol Emotion refuerza su liderazgo en el sur de Europa con la adquisición de The Pitch - Football Store

Un movimiento estratégico de la compañía para posicionarse como referente del fútbol italiano Fútbol Emotion, referente en la distribución de material deportivo especializado, ha anunciado la adquisición de la empresa italiana FreeTime M.G. quien gestiona The Pitch, un movimiento estratégico clave en su firme apuesta por el fútbol en el sur de Europa. Con esta operación, la compañía refuerza su presencia en el mercado italiano y suma cuatro nuevos puntos de venta a los dos que ya posee: dos en Milán, uno en Bérgamo y otro en Barzago, sede histórica de Calcioshop, un referente en el fútbol italiano.

Más allá de la expansión territorial, la adquisición de The Pitch supone para Fútbol Emotion la incorporación de un legado futbolístico histórico. The Pitch es una de las marcas más auténticas del norte de Italia en el universo del fútbol y ahora, esta herencia se integrará en la estrategia de Fútbol Emotion para seguir ofreciendo a los consumidores italianos una experiencia de compra única y especializada.

Además, The Pitch destaca por su sólida estrategia omnicanal, con thepitchfootball.com representando una gran parte de su facturación, creando sinergias con el ya de por sí potente e-commerce de Fútbol Emotion. El resto de facturación procede de las 4 tiendas y del negocio de teamports. Esta integración convierte Fútbol Emotion en el líder absoluto del mercado del fútbol en Italia.

Para llevar a cabo esta operación, Fútbol Emotion ha contado con el apoyo de las principales marcas deportivas (adidas, Nike, y Puma) reafirmando su posición como socio estratégico clave en la industria del fútbol. En las próximas semanas, Fútbol Emotion trabajará intensamente en la integración de The Pitch en su estructura de negocio y estrategia global que espera completarse en unos meses.

"Esta adquisición es un paso decisivo en nuestro camino hacia la consolidación como el principal socio del fútbol en el sur de Europa. Italia es un país clave en nuestra estrategia y estamos entusiasmados de poder acercarnos aún más a los consumidores italianos con una propuesta auténtica, apasionada y especializada", ha declarado Carlos Sánchez Broto, CEO de Fútbol Emotion.

Sobre Fútbol Emotion y The Pitch

Fútbol Emotion es un referente en la distribución de material de fútbol en el sur de Europa, con una sólida presencia en tiendas físicas y una potente comunidad digital. Forma parte de la compañía Sports Emotion, un ecosistema empresarial dedicado a la distribución y comercialización de productos deportivos especializados. Fútbol Emotion combina innovación, especialización y una fuerte apuesta por el e-commerce, destacando en España, Portugal, Francia e Italia. The Pitch, empresa italiana reconocida por su autenticidad y calidad, lidera el mercado del fútbol especializado en Italia, operando tanto en el comercio físico como digital, con thepitchfootball.com como plataforma clave. Juntos, consolidan una posición dominante en el mercado del fútbol europeo.