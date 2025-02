La 8ª edición del BIM ON, se enfocará en la transformación digital y su impacto en la sestenibilidad

El BIM ON 2025 regresa con una nueva edición el próximo 9 de abril de 2025, consolidándose como uno de los eventos más importantes en el ámbito de la construcción digital y las tecnologías BIM y Contech. Este encuentro reunirá a expertos, empresas y profesionales del sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación) para debatir y explorar las oportunidades que ofrece la transformación digital en la industria.

Un enfoque en la transformación digital y la sostenibilidad En su nueva edición, BIM ON 2025 se enfocará en la convergencia entre BIM, Inteligencia Artificial y automatización en la construcción, abordando cómo estas tecnologías están revolucionando la planificación, diseño y gestión de infraestructuras. El evento contará con expertos líderes del sector, quienes compartirán su visión sobre los retos actuales y las estrategias para la adopción de BIM y Contech en entornos de construcción inteligente.

Ponentes de primer nivel y debates sobre el futuro de la construcción El evento contará con la participación de reconocidos profesionales del sector, entre los que se encuentra Rafael González del Castillo, CEO de Editeca . Un total de 8 expertos, entre los que se cuentan Ignasi Pérez Arnal, Andy Toro Matheus, Rubén San León o María Lucrecia Real, abordarán temas clave para la evolución del sector y compartirán casos de éxito en la implementación de BIM, IA y Contech.

El colofón final del BIM ON 2025 será una mesa redonda con Rafael González del Castillo, Chema González del Pozo y David Castañares, quienes debatirán sobre los desafíos y oportunidades en la adopción de tecnologías emergentes en la construcción.

Un evento imprescindible para profesionales del sector AECO Con más de 60.000 inscritos en ediciones anteriores, BIM ON se ha posicionado como el evento de referencia en BIM en habla hispana. En esta octava edición, se ofrecerá a los asistentes acceso a contenido exclusivo, ponencias de alto nivel y oportunidades de networking con los principales actores del sector.

BIM ON 2025 está dirigido a arquitectos, ingenieros, constructores, proyectistas, BIM Managers, facility managers, estudiantes y cualquier profesional interesado en estar a la vanguardia de la construcción digital.

Inscripción gratuita para el BIM ON 2025 Las inscripciones para BIM ON 2025 ya están abiertas. El acceso es gratuito, pero las plazas son limitadas. No pierdas la oportunidad de formar parte de la revolución digital en la construcción.

Consiguir la entrada gratis y asegurar la plaza en BIM ON 2025.