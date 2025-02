El impacto legal de los desahucios por impago de alquiler y las mejores estrategias para afrontarlos

La problemática de los desahucios por impago de alquiler sigue siendo una cuestión de gran relevancia en el ámbito jurídico, afectando tanto a propietarios como a inquilinos. En un contexto en el que la legislación y los procedimientos legales pueden resultar complejos, contar con el asesoramiento de expertos es fundamental para garantizar la mejor solución posible en cada caso. DABOGADOS, bajo la dirección de David Gómez González, se ha especializado en este y otros ámbitos del derecho inmobiliario, ofreciendo a sus clientes un servicio integral adaptado a las necesidades del mercado actual.

Con una destacada trayectoria en el sector legal, David Gómez González ha trabajado en la defensa de particulares y empresas en diversas áreas del derecho, consolidando un despacho que se distingue por su enfoque estratégico y su compromiso con la resolución efectiva de conflictos. En esta entrevista, analiza su experiencia profesional, los desafíos que presenta el sector inmobiliario y los aspectos clave que deben tener en cuenta propietarios e inquilinos en situaciones de impago.

Para quienes aún no conocen DABOGADOS, ¿Cómo definiría la filosofía y el enfoque de su despacho?

Somos un despacho cercano y dinámico, que engloba todas las aéreas del derecho, formado por un grupo de letrados, especializados en derecho Civil, Laboral, Penal, Concursal, Derecho Canónico, etc. Nuestra razón de ser es servir a nuestro cliente desde la sencillez y la humildad, dando soluciones a sus problemas.

A lo largo de su trayectoria profesional, ¿Qué le llevó a especializarse en temas como los desahucios por impago de alquiler?

Realmente, mi especialidad es el derecho civil y dentro de este una de sus partes son los desahucios por impago de alquiler, que en la actualidad es el día a día de muchos juzgados, por lo que desde Dabogados.es llevamos un buen número de ellos por toda España.

En el contexto actual, ¿ha aumentado el número de casos relacionados con desahucios por impago de alquiler? ¿Cuáles son las principales causas de esta situación?

En la actualidad existe un aumento considerable de este tipo de desahucios, la característica actual, son los llamados "inquiocupas", es decir, aquellas personas que pagan la fianza, un mes o dos a lo sumo y dejan de pagar la renta al propietario. Esta es la dinámica habitual en los últimos años. Existen también los desahucios por impago de alquiler por no poder hacer frente a la renta, pero los primeros que he nombrado están, desgraciadamente, de moda.

Muchos propietarios desconocen los procedimientos legales para recuperar su vivienda en caso de impago. ¿Cuáles son los pasos clave en un proceso de desahucio?

Lo importante es poner el procedimiento en marcha lo antes posible, ya que dada la lentitud de los juzgados, podemos irnos a meses de espera e incluso años. Asi que yo diría que al primer impago consultar con el abogado, enviar el burofax y si no han realizado pago alguno en un mes, poner la demanda de desahucio sin más trámite.

Desde su experiencia, ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen propietarios e inquilinos en conflictos de arrendamiento?

El primero, no hacer una buena selección del inquilino, el segundo, no pedir fianza, el tercero no pedir un aval o avalista y el último diría, que una vez producido el impago, esperar demasiado tiempo hasta interponer la demanda, bien por dejarse llevar por el inquilino, bien por el coste del procedimiento. Por eso recomiendo lanzar el desahucio lo antes posible.

¿Qué medidas legales pueden tomar los propietarios para prevenir impagos y proteger sus derechos antes de firmar un contrato de alquiler?

Creo que los dos más importantes, son pedir fianza y pedir avales, bien de tipo bancario si es posible o bien personales, solicitando a otras personas que tengan relación con el inquilino, que lo avalen personalmente en el contrato. Para mí es algo fundamental esto último para prevenir impagos al mes siguiente de firmar el contrato. Aunque desgraciadamente esto también se puede incumplir, pero al menos tendrás a dos personas a las que reclamar lo que te deben en caso de impago.

El derecho inmobiliario está en constante evolución. ¿Qué cambios legislativos recientes han impactado en la gestión de los arrendamientos y desahucios?

Desde mi punto de vista, en los procedimientos judiciales de los desahucios, han afectado dos reformas legales, la primera la que afecta a la vulnerabilidad del inquilino, ya que no solo afecta a grandes tenedores, sino también al pequeño propietario, ralentizando los procedimientos de desahucios, y la segunda, el tener que aportar al juzgado un certificado de índices, para acreditar que no eres gran tenedor, ralentizando nuevamente el procedimiento. Podríamos hablar también del retraso que llevan los juzgados para resolver los desahucios y un largo etc. Esto afecta negativamente a que exista una oferta adecuada de alquiler en el mercado.

Además del derecho inmobiliario, ¿en qué otras áreas del derecho trabaja DABOGADOS y qué tipo de clientes suelen acudir a su despacho?

Lo cierto que tenemos todas las arreas del derecho en el despacho, pero principalmente tenemos como departamentos fuertes, la arena de derecho concursal, donde se llevan concursos de acreedores de persona física, relacionados con la ley de segunda oportunidad y concurso de acreedores de empresa. También es muy relevante nuestro departamento de derecho de familia, que se encarga de divorcios, liquidaciones de gananciales, herencias y un largo etc. Y por último destacaría el departamento más desconocido para el público en general que es nuestro departamento de Derecho Canónico, donde atendemos todo tipo de asuntos relacionados con esta área, especialmente las nulidades matrimoniales ante los tribunales de la iglesia y de la Rota, lo que llamamos la nulidad eclesiástica.

En su opinión, ¿Cuáles son los retos y oportunidades del sector jurídico en los próximos años?

Creo que terminar con la digitalización de la justicia pero de forma real, no como en la actualidad, la unificación de todas las plataformas digitales que usamos los abogados para relacionarnos con los tribunales, haciendo que exista solo una y no varias como en la actualidad. Otro de los retos, es reformar procedimientos, para que sean más sencillos y ágiles, y sobre todo lograr que el servicio de justicia sea un servicio rápido, cómodo y fiable para los ciudadanos.

Por último, ¿Qué consejos daría a quienes están enfrentando un conflicto legal relacionado con el alquiler y no saben cómo actuar?

El mejor de los consejos es que nos llamen, antes de iniciar un procedimiento, o realizar cualquier acción que les pueda perjudicar en el futuro, una llamada al despacho, o una consulta presencial, puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza, que en ocasiones son difíciles de resolver posteriormente.

El ejercicio del derecho requiere no solo conocimiento técnico, sino también una capacidad de adaptación a los cambios legislativos y a las necesidades de los clientes. Con una experiencia consolidada en el sector, David Gómez González y su equipo en DABOGADOS continúan ofreciendo soluciones jurídicas eficaces y estratégicas en el ámbito inmobiliario y otras áreas del derecho, ayudando a sus clientes a resolver conflictos de manera segura y efectiva.