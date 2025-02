Los principales líderes del automóvil desaprueban la política del Gobierno sobre ayudas al sector

Durante el encuentro, organizado por el Women’s Worldwide Car of the Year en colaboración con Faconauto, se han entregado los premios a los mejores coches del año WWCOTY por categorías El Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), la organización internacional de mujeres periodistas del motor con sede en España y más de 500 millones de personas de audiencia, ha entregado en Madrid sus premios internacionales en un acto en el que máximos responsables del sector han analizado los desafíos y oportunidades del momento actual. La incertidumbre, los aranceles, la paralización del Plan Moves y el papel de la mujer en el mundo del automóvil han sido los temas principales del debate.

Bajo el lema ‘Mujer y automóvil en un entorno de incertidumbre’, Alberto de Aza, country manager de BYD España y Portugal; Leopoldo Satrústegui, presidente y CEO de Hyundai Motor España; Carlos Martínez, director general de MINI Iberia; Eduardo Divar, director general de KIA España, y José María Galofré, consejero delegado de Volvo Car España, debatieron sobre los temas más actuales moderados por Marta Blázquez, presidenta de Faconauto.

La presidenta del WWCOTY, Marta García, destacó que "en un momento crucial para el sector, la aportación de todos es más necesaria que nunca. La movilidad afecta a todos, no es solo cosas de hombres y en España, donde hay 12 millones de conductoras, las mujeres son un importante grupo con poder decisión".

Los cinco ponentes destacaron que las mujeres valoran en los automóviles el diseño, el color, la habitabilidad, el infoentretenimiento y la plasticidad. Carlos Martínez, Alberto de Aza y José María Galofré coincidieron en destacar que "la mujer está mejor preparada para la movilidad urbana eléctrica y el coche compartido" y que son ellas las que reclaman "servicios que mejoren su vida".

Junto a ello, los líderes del sector expresaron su malestar por la situación en la que se encuentran las ayudas a la venta de vehículos eléctricos y la actual paralización del plan Moves. Todos los directivos reclamaron un nuevo plan que "sea más efectivo que el anterior".

Para De Aza se trata de una situación que "se tiene que resolver con urgencia porque el importante crecimiento del mercado eléctrico en enero se ha paralizado". Añadió que fabricantes y concesionarios han hechos grandes esfuerzos y solicitó la misma determinación a las administraciones.

Carlos Martínez destacó que Mini "da un descuento adicional para cubrir la subvención que no llega por parte del Gobierno" y confía en que la situación se solucione cuanto antes. Recordó que en Portugal las ayudas llegan a los 4.500 millones euros para particulares y que la adquisición de vehículos por parte de las empresas está exenta de IVA.

Galofré, de Volvo, reclamó también una rápida aprobación de un nuevo Plan Moves "sencillo" pero recordó que también es necesario rejuvenecer el parque, muy envejecido, inseguro y con altas emisiones.

Para el presidente del Hyundai, Leopoldo Satrústegui, "la situación actual en España es caótica. A mediados de enero se paralizaron las ayudas. Muchos compradores no saben si tendrán ayudas y otros están cancelando pedidos". Reconoció que un Moves como el actual "evitará que se paralice el mercado, pero con eso no es suficiente. Para llegar al 10% de eléctricos hace falta un plan que funcione". Por su parte, Divar, de KIA, incidió en que para mejorar el medio ambiente hay que incidir en la renovación del parque de automóviles. "Habría que cambiar esos coches por otros de combustión que contaminen menos y sean más seguros", afirmó.

Sobre la normativa de la UE que limita la venta de vehículos con motor de combustión a partir de 2035, reconocieron la falta de una planificación seria. "La propuesta es una ocurrencia de los políticos que no prosperará hasta que las administraciones públicas no apoyen el cambio". El conjunto de los líderes ponentes en el encuentro cree que el objetivo de la UE es complicado de alcanzar porque actualmente en Europa el porcentaje de vehículos eléctricos es del 13% y debería ser del 100% en solo diez años.

La cita fue también el escenario de la ceremonia de entrega de los premios WWCOTY. Estos galardones, otorgados por las 82 periodistas procedentes de 55 países de todo el mundo, reconocen a los mejores coches del año por su diseño, seguridad, eficiencia e innovación, entre otros aspectos.

Los modelos premiados en las diferentes categorías han sido:

• El Mini Cooper como Mejor Coche Urbano, premio que recogió Carlos Martínez Gil, director general de Mini Iberia.

• El premio al Mejor SUV Compacto recayó en el Kia EV3, que recogió Eduardo Divar, director general de Kia España

• Audi A6 e-tron recibió la máxima puntuación como Mejor Berlina y recogió el premio Ignacio González, director de Comunicación y Relaciones Externas de Audi en España.

• El Hyundai Santa Fe se alzó como el Mejor Gran SUV y fue el presidente de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, quien recibió el galardón.

• El Toyota Land Cruiser fue el Mejor 4x4 y Rebeca Guillén, directora general de Comunicación y Márketing de Toyota España fue la responsable de recoger el premio.

• El Porsche Panamera logró la máxima puntuación como Mejor Deportivo, reconocimiento que recogió Beatriz Cobo, del departamento de Comunicación de Porsche Ibérica.

• El premio a la Mejor Tecnología fue para las baterías Blade y el sistema DM de BYD que recogió en Madrid Alberto de Aza, country manager de BYD España y Portugal.

• El premio Sandy Myhre a la marca más comprometida con la mujer recayó en Volvo. José María Galofré, CEO de Volvo Car España, fue quien recogió el premio de manos de Marta García, presidenta de WWCOTY.

El acto lo clausuró la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Roser Obrer, quien llamó la atención sobre "la necesidad de seguir trabajando en el tema de la inclusión". "Se ha avanzado mucho", señaló, "pero no es suficiente".

Sobre el Women's Worldwide Car of the Year

Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) es la organización gestora del único premio internacional otorgado exclusivamente por mujeres periodistas del motor. Creado en 2009 por la comunicadora neozelandesa Sandy Myhre, la presidencia ejecutiva está a cargo de la española Marta García. El objetivo de este premio es reconocer los mejores coches del año y dar voz a la mujer dentro del mundo del automóvil. Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y la huella medioambiental entre otros son tomados en cuenta a la hora de la votación. WWCOTY también trabaja para contribuir a dar visibilidad de la mujer dentro del mundo del automóvil como consumidora y como parte activa del sector.

Sobre Faconauto

FACONAUTO es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los intereses de 2.006 concesionarios de los que dependen aproximadamente 5.000 puntos de venta. Estas empresas generan 161.287 empleos directos, una facturación anual de 45.762 millones y representan el 3% del PIB.