Livensa Living Abre la Temporada de Ventas para el Curso 2025/2026; el alojamiento ideal para estudiantes de todas las edades y profesionales del sector educativo

Livensa Living, la reconocida cadena de residencias estudiantiles y flexlivings, ha abierto oficialmente la temporada de ventas para el curso académico 2025/2026. Este anuncio llega en un momento clave, ya que la demanda de alojamientos estudiantiles de calidad sigue en aumento, impulsada por el interés de los estudiantes nacionales e internacionales que buscan una opción moderna, flexible y adaptada a las exigencias del día a día.

A pesar de que aquellos que van a ir a la Universidad Pública todavía tienen que pasar la PAU (EBAU) y hacer media con sus notas de bachillerato para saber si llegan a la nota de corte exigida por su centro deseado, muchos estudiantes ya tienen claro en qué centro y ciudad van a estudiar, ya sea universidad privada, o los diferentes niveles de Formación Profesional existentes hoy en día. Para todos ellos, ahora es el momento ideal para asegurar su plaza en el alojamiento que mejor se adapta a sus necesidades. Las residencias de Livensa Living ofrecen una alternativa superior a los tradicionales pisos compartidos, con espacios amplios y modernos, diseñados para proporcionar la máxima comodidad y funcionalidad. A diferencia de las opciones más convencionales, las residencias de Livensa no tienen horarios estrictos de entrada y salida, lo que brinda una mayor libertad y flexibilidad a los estudiantes.

Además, Livensa Living no solo está pensada para estudiantes de primer año, sino que es la opción perfecta para aquellos que se encuentran en etapas más avanzadas de su carrera, como estudiantes de máster, postgrado o investigadores. Las residencias también están disponibles para profesores y profesionales de la comunidad educativa que se desplacen temporalmente a otra ciudad o comunidad autónoma, ofreciendo la solución ideal frente al alquiler de un piso, que exige toda una serie de condicionantes como fianzas, avales y contratos de duración mínima. Y es que la ventaja principal de las residencias y alojamientos flexibles de Livensa, es precisamente esa flexibilidad que ofrecen, pudiendo reservar para estancias de larga duración (año completo o año académico), media (semestre) o corta (por meses). En el caso de los flexlivings, incluso se puede reservar simplemente por días. Por otro lado, están los precios, que a diferencia de lo que pueda pensar mucha gente, y para año completo, pueden ser tan asequibles como 467€ en habitación doble en Granada Cartuja, 476€ en habitación individual en Pamplona, o 368€ por cama, también en habitación doble, en Coimbra, Portugal. Y ello incluyendo todos los suministros, es decir, agua, electricidad, wifi, uso de todos los espacios comunes, participación en actividades dirigidas, eventos sociales y seguridad 24h.

Con una gran variedad de instalaciones y servicios pensados para el bienestar, productividad y vida en comunidad de los residentes y huéspedes, Livensa Living se posiciona como la mejor alternativa de alojamiento, garantizando una experiencia completa y de calidad. Livensa está presente en las principales ciudades universitarias de España y Portugal, con 22 establecimientos, entre residencias de estudiantes y flexlivings (con precios especiales para estudiantes) con la mejor ubicación, instalaciones modernas y acogedoras, que promueven el estudio y el trabajo, pero también la socialización, gracias a su programa Community Life. De esta manera, los residentes y huéspedes pueden participar en diferentes actividades enfocadas al bienestar físico y mental (clases de cocina, clases deportivas, sesiones de mindfulness y yoga, etc), charlas motivacionales enfocadas a su futuro laboral, y por supuesto, fiestas y eventos de diferente índole a lo largo de todo el año. Asimismo, siendo Livensers, tienen la posibilidad de alojarse, gracias al programa Livensa Traveller, en cualquiera de los establecimientos de la Península durante las vacaciones, a unos precios increíbles.

A estos 22 establecimientos, se suma en septiembre Livensa Living Barcelona Sants Badal, un edificio de nueva construcción, con 120 estudios individuales y 204 dobles y 10 habitaciones adaptadas con precios que parten desde los 503 euros por cama. Esta será la tercera residencia de Livensa en la Ciudad Condal, dando respuesta a la creciente demanda de plazas alojativas para estudiantes.

Para todos aquellos que todavía no tienen claro dónde van a estudiar ni vivir el próximo curso, tienen la posibilidad de conocer en persona la oferta existente en las grandes ferias educativas que se celebrarán el próximo mes de marzo en Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto. Tras su participación en otros salones educativos más locales como los de Unitour, y diferentes eventos internacionales, Livensa Living estará presente en Aula, Saló de l'Ensenyament, Futuralia y Qualifica. Los profesionales de Livensa estarán a la entera disposición de estudiantes y padres para facilitar toda la información necesaria de manera personalizada, organizar visitas presenciales a las residencias de interés, y muchas sorpresas que podrán descubrir in situ.