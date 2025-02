Regalos diferentes para sorprender en el día del padre

Siempre se puede tener ese detalle especial con los papás. La colonia, la corbata, la cartera de cuero y el cinturón son buenas opciones, pero hay quien opta por regalar experiencias, momentos únicos. Al final, son esos recuerdos los que se atesoran para siempre y dejan un excelente sabor de boca. Grupo RV EDIPRESS, agencia especializada en comunicación turística, tiene algunas ideas para orientar a los despistados.

Una cena cantada en el Café de la Ópera Para quienes estén por Madrid en estas fechas, una opción inmejorable es acudir a un lugar con una atmósfera mágica. Un rincón donde una espectacular cena es aderezada con piezas de los grandes éxitos de la ópera. Voces de tenores y sopranos poniendo toda la fuerza y a la vez delicadeza de unas obras eternas conocidas por el gran público. Cada fin de semana, El Café de la Ópera regala a sus comensales una cena cantada, un espectáculo único para disfrutar de una velada inolvidable.

El mesón con más historia de la Comunidad de Madrid A pocos kilómetros de la capital, en Chinchón, existe un lugar donde el tiempo permanece inmóvil. Una gran casa de labranza del siglo XVIII reconvertida en Mesón. Estancias donde hace décadas se molía aceituna y se prensaba la uva para hacer vino, hoy son comedores en los que hacerse la boca agua con una surtida muestra de la gastronomía española. Asados, chorizo, migas, judías chinchoneras, vino y postres caseros de toda la vida. El Mesón Cuevas del Vino es ese rincón que sorprenderá a todos los padres y un regalo a tener en cuenta para su gran día.

Un asador con una sorpresa en su interior En Rioja Alavesa, una comarca que se disfruta en cualquier época del año, se encuentra el Espacio Gastronómico Villa-Lucía. Es uno de esos asadores que ha sabido reinventarse con el paso de los años, pero manteniendo intacta su esencia enogastronómica. Espacios cuidados al detalle, vinos de la D.O Ca Rioja cautivadores y una carta que no deja indiferente a nadie. Antes o después de una magnífica velada, hay que visitar su excelso museo del vino, el único 100% inclusivo. Es un espacio en el que personas de todas las edades disfrutarán de un apasionante viaje por la cultura del vino y todo lo que envuelve a este ancestral producto. Lo mejor llega al final, con la experiencia 4D ‘En tierra de sueños’, un homenaje a la cultura y razón de ser de Rioja Alavesa con un cortometraje que engancha al espectador desde el minuto uno.

Descubrir Aranda de Duero de una forma deliciosa La ciudad burgalesa, capital de la D.O Ribera del Duero, es ese tipo de destino que siempre esconde un paraje, callejuela o rincón que encandila. Bodegas subterráneas de origen medieval, un casco histórico para recorrer tranquilamente, prestando atención a cada detalle. La mejor forma de terminar una visita por Aranda de Duero es disfrutar a la mesa con un fabuloso lechazo asado. Es el plato emblema de la gastronomía arandina, y con razón. Una pieza humeante de lechazo al horno en bandeja de barro. Jugosidad y sabor inconfundibles marinado con el mejor vino de la tierra. No hay padre que no se conmueva ante tal regalo.

Un patrimonio histórico para regalar Hay quienes quieren ir más allá en el día del padre y sorprender con una experiencia memorable. Una ruta teatralizada por un castillo; una visita especial por monumentos repartidos por toda la geografía española. Algunos de ellos incluso ofrecen la posibilidad de almorzar o cenar dentro de sus dominios. La Red de Patrimonio Histórico de España (REPAHIS) reúne a casi un centenar de monumentos de todo el país, ofreciendo experiencias singulares pensadas para todo tipo de públicos. Algo que no puede faltar para los padres que se emocionen con la historia de España y disfruten de visitas a los mejores monumentos.