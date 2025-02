La constructora y promotora The Art of Living in Spain lidera el crecimiento inmobiliario en Murcia con su exclusivo resort Altaona y crea nuevas oportunidades profesionales

The Art of Living in Spain (Taolis), la empresa promotora y constructora de referencia en la región de Murcia, continúa consolidando su liderazgo en el mercado inmobiliario con el desarrollo de su exclusivo Altaona Sports & Wellness Resort.

Este ambicioso proyecto, no solo abarca el ámbito residencial, sino que busca transformar el concepto de resort en un espacio integral, diseñado para ofrecer experiencias únicas. Con Altaona Resort, Taolis reafirma su compromiso con la sostenibilidad y creación de entornos naturales que marcan tendencia en calidad de vida, salud y bienestar.

Una empresa con un legado de innovación y excelencia Con más de 20 años de experiencia en el sector, Taolis se ha consolidado como líder en el desarrollo inmobiliario, marcando un hito con la creación de un resort completo que redefine el concepto de proyectos residenciales. La filosofía de Taolis integra un profundo respeto por el entorno natural y promueve el bienestar integral de sus residentes. Su visión abarca tanto la construcción de viviendas de lujo como complejos turísticos exclusivos, todos diseñados para ofrecer experiencias de vida donde el diseño, confort, lujo y la naturaleza se fusionan de manera perfecta.

Altaona Sports & Wellness Resort es el reflejo de esta visión, y se fundamenta en tres pilares clave: viviendas residenciales de lujo, apartamentos con servicios personalizados y, la Wow Experience, una propuesta enfocada en ofrecer actividades e instalaciones que promuevan la vitalidad, el bienestar y el disfrute. Estos elementos se combinan para crear un destino único, ideal tanto para quienes buscan un hogar exclusivo en un entorno de serenidad y comunidad, como para aquellos que desean disfrutar de unas vacaciones excepcionales. De esta manera, Altaona responde a la creciente demanda de un estilo de vida saludable y equilibrado, ofreciendo una propuesta incomparable.

Un crecimiento sin precedentes y ahora una nueva etapa con el inicio de su nueva promoción: Oasis Altaona En medio de una expansión sin igual, Taolis, que ya cuenta con varios proyectos residenciales tanto finalizados como en proceso de construcción, da un paso significativo con el lanzamiento de su nuevo proyecto: Oasis Altaona.

Este desarrollo residencial redefine los estándares de lujo y sostenibilidad en el sur de España. Galardonado como el "Mejor Proyecto Sostenible en España" en los International Property Awards 2024, y con la inspiración de los oasis más emblemáticos, ofrece un estilo de vida mediterráneo inigualable.

Oasis Altaona contará con 70 villas independientes, diseñadas para optimizar la eficiencia energética y proporcionar un confort sin igual, todo en perfecta armonía con el entorno natural que las rodea.

Este proyecto forma parte integral del Altaona Sports & Wellness Resort, sumándose a otros desarrollos excepcionales como Las Vistas Altaona, situadas a los pies de la montaña, los modernos y cómodos adosados Azalea, las villas Retama junto a los verdes campos de golf, y parcelas disponibles para quienes deseen diseñar su propio hogar desde cero.

El futuro de Taolis: expansión constante y búsqueda de talento El éxito en ventas de los diferentes proyectos inmobiliarios ha impulsado un crecimiento continuo de la empresa, tanto en proyectos como en talento. Con una visión clara de futuro, la empresa busca integrar a profesionales altamente cualificados en su equipo, con el objetivo de seguir liderando el sector inmobiliario y continuar creando proyectos innovadores que redefinen el lujo y la sostenibilidad.

Los perfiles que Taolis está buscando incluyen:

Agentes comerciales expertos con un nivel de inglés y holandés muy alto con una fuerte motivación por la venta de propiedades de alto nivel.

Arquitectos técnicos con experiencia en el desarrollo de proyectos, interesados en trabajar en un equipo creativo y de crecimiento continuo.

Especialistas en marketing y comunicación, que quieran exprimir todas sus ideas para llevar el proyecto de Altaona Sports & Wellness Resort a un nivel más alto.

Unirse al equipo de Taolis y contribuye al futuro de la sostenibilidad y el lujo en el Mediterráneo Taolis invita a los profesionales del sector inmobiliario, arquitectos, especialistas en marketing a unirse a su equipo de trabajo para continuar impulsando la visión de un estilo de vida único, vanguardista y sostenible. La empresa se caracteriza por un ambiente de trabajo colaborativo, dinámico y orientado a la excelencia, ofreciendo la oportunidad de formar parte de uno de los desarrollos más exclusivos de la región.

Las solicitudes para unirse a su equipo a través de taolis.com/join-altaona.

Además, actualmente Taolis ha lanzado una competición dirigida a arquitectos, en la que se les invita a presentar su propuesta más visionaria para los apartamentos turísticos del resort. El ganador tendrá la oportunidad no solo de ver su proyecto hecho realidad, sino también de unirse al equipo de Taolis, siendo parte de un desarrollo ambicioso y prometedor. Esta es una oportunidad para dar vida a sus ideas y contribuir al éxito de Altaona, elevando el concepto de lujo y sostenibilidad a nuevos niveles.