edeon participará en The Communicator Awards con un trabajo en catalán para una multinacional

La agencia de comunicación especializada en asociaciones, clústers y empresas de diversos sectores con intereses comerciales en Cataluña, ha dado un paso más en su trayectoria al presentar uno de sus trabajos a The Communicator Awards, un prestigioso certamen internacional que premia la excelencia en comunicación y diseño El trabajo presentado por edeon ha sido realizado para una multinacional que confía en los servicios de comunicación de la agencia. En este caso, la compañía, con intereses comerciales en mercados de habla catalana, ha identificado la necesidad de elaborar notas de prensa, dossiers de prensa y presentaciones comerciales en este idioma para fortalecer su presencia y conectar mejor con su público objetivo.

Para responder a esta necesidad, el equipo de periodistas y diseñadores de edeon ha trabajado en la creación de materiales de comunicación efectivos, garantizando una redacción precisa y un diseño atractivo que refuerce el mensaje de la multinacional en el mercado de habla catalana. La participación en The Communicator Awards con este proyecto representa un hito importante para la agencia, que, independientemente del resultado, ya considera esta experiencia como una gran oportunidad de proyección y reconocimiento internacional.

Un crecimiento imparable en el sector de la comunicación

Desde su fundación en 2010, edeon se ha consolidado como una agencia de comunicación y marketing de referencia en la gestión de la comunicación corporativa. Su especialización abarca desde la redacción de notas de prensa hasta la creación de estrategias de comunicación, manuales de crisis, formación, gestión de redes sociales, estrategias de lanzamiento de productos y servicios, entre otros. La confianza que ha generado en sus clientes le ha permitido trabajar con asociaciones, clústers y empresas de todos los sectores que buscan potenciar su imagen y reputación.

En los últimos años, edeon ha observado un crecimiento en la demanda de sus servicios por parte de multinacionales y grandes empresas con sede en Cataluña. Estas organizaciones han visto en la agencia un aliado estratégico para externalizar la gestión de las relaciones públicas con los medios de comunicación y otros actores clave. Entre los servicios más solicitados se encuentran la cobertura de eventos, la organización de premios, la redacción de notas de prensa, la planificación de reuniones con periodistas o políticos y la elaboración de estrategias de comunicación corporativa.

La visión del director de edeon

El doctor Lluís Feliu, director de edeon, considera que la participación en The Communicator Awards es un reconocimiento implícito al trabajo que el equipo de la agencia ha desarrollado a lo largo de los años. "Competir en un certamen de esta relevancia nos permite medirnos con las mejores agencias de comunicación del mundo y, al mismo tiempo, mostrar la calidad y el impacto de nuestro trabajo. No sabemos si ganaremos, pero el solo hecho de participar ya es un logro significativo que premia a todos los integrantes de nuestro equipo", señala Feliu.

La proyección internacional que puede aportar un premio de esta categoría sería un impulso adicional para la trayectoria de edeon, reafirmando su posición como una agencia de referencia en el sector. Mientras tanto, la agencia sigue enfocada en ofrecer soluciones de comunicación innovadoras y personalizadas a sus clientes, contribuyendo a su éxito y fortaleciendo su imagen corporativa en el mercado.

Con esta participación en The Communicator Awards, edeon no solo busca el reconocimiento a su labor, sino que también refuerza su compromiso con la excelencia en la comunicación empresarial y la promoción de contenidos en catalán para aquellas empresas que desean conectar de manera efectiva con el público de habla catalana situado en Cataluña, en Andorra, en el sur de Francia, Valencia, Baleares e incluso en la zona del Alguero, en la isla italiana de Cerdeña.