MONTMARTRE by 1819 Art Gallery; La Feria que está redefiniendo el mercado del arte

El arte contemporáneo ha encontrado un nuevo escenario para expandir su impacto global: MONTMARTRE by 1819 Art Gallery. No es solo una feria digital, es una revolución en la visibilidad y posicionamiento de los artistas en la era digital. Con un alcance sin precedentes en Artsy, la plataforma líder del mercado, y una estrategia de difusión que supera con mucho los estándares del sector, MONTMARTRE se consolida como una oportunidad única para creadores de todo el mundo.

Una feria de arte con ventajas reales para los artistas En un mercado saturado y competitivo, la visibilidad lo es todo. MONTMARTRE by 1819 Art Gallery ha sido diseñada para ofrecer a los artistas una proyección estratégica que va más allá de una simple exposición digital.

¿La diferencia?

Una combinación de tecnología, curaduría de alto nivel y una presencia destacada en el ecosistema de Artsy, que optimiza el posicionamiento de las obras y multiplica sus posibilidades de ser vistas por coleccionistas, curadores y profesionales del arte en todo el mundo.

Los artistas seleccionados para participar en MONTMARTRE disfrutarán de una serie de beneficios exclusivos:

La obra en el lugar correcto.

Más visibilidad, más oportunidades.

Un impacto real en la carrera.

Estrategia al favor.

No es solo exhibir el arte. Es hacerlo visible para quienes realmente importan.

A esto se suman tres campañas de medios valoradas en 24.000 €, un catálogo oficial, difusión en 1819 Art Magazine, redes sociales, presencia en newsletters y podcasts, además de un certificado de participación que refuerza el prestigio de los artistas en su trayectoria profesional.

Un modelo de feria pensado para el presente y el futuro del arte El mercado del arte ha cambiado. La digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para cualquier artista que quiera proyectar su carrera a nivel internacional. MONTMARTRE by 1819 Art Gallery representa esta nueva era, donde la tecnología se convierte en aliada de la creatividad, y donde las oportunidades de venta y reconocimiento ya no dependen exclusivamente de ferias físicas o conexiones tradicionales.

Este evento no solo ofrece visibilidad, sino también una curaduría global de primer nivel, asegurando que cada artista participante tenga un lugar destacado en una selección estratégica de obras que responden a las tendencias del mercado y a la demanda de coleccionistas y profesionales.

Una oportunidad exclusiva con plazas limitadas Para garantizar la calidad y el impacto de la feria, MONTMARTRE abre sus puertas a un número limitado de artistas.

Cada artista podrá presentar tres obras, que serán seleccionadas bajo un criterio curatorial riguroso para asegurar la coherencia y el impacto de la feria.

Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de marzo o hasta completar el cupo, y los artistas interesados pueden solicitar informacion en : 1819@1819.es.

La feria que está marcando un nuevo estándar Desde que se anuncio su lanzamiento, MONTMARTRE by 1819 Art Gallery ha generado una gran expectativa en el sector, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras del año. Su enfoque en la proyección digital de los artistas no solo responde a las necesidades actuales del mercado, sino que abre una puerta a nuevas formas de conectar con audiencias globales y construir carreras artísticas más sólidas y sostenibles.

Si se es artista y se busca una oportunidad real de visibilidad, reconocimiento y crecimiento, MONTMARTRE es el escenario.

Se recomienda registrarse antes del 10 de marzo y asegurar el lugar en la feria que está transformando el arte digital.