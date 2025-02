Samsa Candle; de Chile a España, un imperio de aromas y diseño sostenible

Magalí Maffrand, emprendedora cordobesa, relata su viaje desde la psicología en Chile hasta la creación de un innovador negocio de velas que hoy conquista el mercado europeo.

En el corazón de Barcelona, una empresa está revolucionando el mundo de las velas. Samsa Candle, liderada por Magalí Maffrand con su socia y hermana Micaela Maffrand, ha trascendido fronteras, llevando un producto único desde Chile a España. Esta no es solo una historia de éxito emprendedor, sino también un relato de reinvención personal y empoderamiento femenino.

Magalí, originaria de Córdoba, en el interior de Argentina, siempre tuvo un espíritu emprendedor. "Lo despidieron a mi papá del trabajo y empecé a hacer cosas para tener mi propio dinero", cuenta. Sin embargo, fue la pandemia la que la impulsó a reinventarse por completo. Encontró en las velas aromáticas un refugio y una oportunidad de negocio. "Me encontré a los 30 sin poder generar dinero. Pasó el tiempo y quise empezar a hacer cosas para mí, para sentirme bien", confiesa.

Así nació Samsa Aromas en Chile y el éxito fue rápido. Magalí comenzó a dictar talleres y a importar grandes cantidades de cera y aromatizantes. "Había muchas posibilidades de crecimiento porque las velas de soja estaban en tendencia en el mundo y en Chile no existían", explica. Su vidriera virtual en redes sociales y los pedidos a gran escala la impulsaron a formalizar su emprendimiento y a contratar personal, siendo hoy 10 mujeres en el equipo.

El perfeccionamiento de un producto y la llegada a Europa Con una propuesta innovadora, Samsa incorporó velas de arena perlada. Este producto, una cera vegetal granulada de alta fusión, se distingue por su diseño, versatilidad y sostenibilidad.

En 2024, Micaela quedó en la dirección de Samsa en Chile y en 2025, Magalí llevó su visión a España. Desde Barcelona, apostó por un modelo de negocio mayorista, dirigido a tiendas de decoración, diseño, florerías, y grandes cadenas. Su producto estrella se destaca por su facilidad de uso y su presentación. Su calidad es premium, original y cruelty-free, hecho con materiales respetuosos con el medio ambiente.

Para garantizar la eficiencia en la distribución en España, no dudó en armar equipo con María Echenique, quien es la Proyect Manager de la empresa. De esta forma, Samsa Candle no solo ofrece un producto de alta calidad en la Unión Europea, sino también una oportunidad para que otros negocios incorporen un artículo atractivo y capturen nuevos clientes.

Con un kit de iniciación que incluye 25 unidades en tres colores diferentes, Samsa facilita la entrada al mercado. Además, ofrece la posibilidad de personalizar las velas con la marca del cliente, a partir de un pedido mínimo de 1000 unidades. Cada caja incluye 500 gramos de cera y 30 mechas de alta calidad, ideal para negocios que buscan ofrecer algo único.

Magalí Maffrand ha demostrado que con pasión, innovación y una visión clara, es posible construir un imperio de velas que trasciende fronteras. Su historia es un ejemplo inspirador para emprendedores de todo el mundo.

Autora

Rocío Ledesma

Datos de Contacto

Nombre: María Echenique

Cargo: Proyect Manager

Correo Electrónico: contacto@samsacandle.com

Web: samsacandle.com