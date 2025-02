Seguros Academy lanza el test definitivo para conocer la evolución futura del precio del seguro de decesos

Los seguros de decesos juegan un papel crucial en la planificación financiera a largo plazo, garantizando cobertura en momentos críticos. Sin embargo, no todas las pólizas mantienen estabilidad en sus tarifas. Existen dos modalidades principales: la prima nivelada y la prima mixta/natural, cuya diferencia en la evolución del precio puede marcar la capacidad de pago en la jubilación.

Ante la falta de información clara en la contratación, muchas personas descubren demasiado tarde que su póliza no respeta la antigüedad o que el coste del recibo aumenta considerablemente con los años. Para ofrecer una solución a este problema, Seguros Academy ha desarrollado un test gratuito que permite analizar si un seguro de decesos está correctamente configurado o si, por el contrario, podría representar una carga económica en el futuro.

Un test para detectar el riesgo de incremento en el seguro de decesos El desconocimiento sobre la estructura de tarifas de los seguros de decesos puede llevar a situaciones financieras complicadas en la jubilación. Seguros Academy ha identificado que muchos asegurados no han sido informados sobre cómo evolucionará su póliza con el tiempo. El tipo de prima contratada es determinante en la estabilidad del precio, y este aspecto marca la diferencia entre un seguro accesible y uno cuyo coste puede superar los 1.000 euros anuales por asegurado mayor de edad.

Para evitar sorpresas, la compañía pone a disposición un test accesible en este enlace. Esta herramienta, con un máximo de 10 preguntas, permite obtener un informe detallado sobre la póliza contratada. Si el resultado indica una prima mixta/natural, se recomienda buscar alternativas que garanticen estabilidad en el futuro.

En cambio, si el test confirma una prima nivelada, significa que la póliza está bien estructurada y no generará incrementos descontrolados con el tiempo.

La importancia de conocer la tarifa del seguro de decesos Contratar un seguro de decesos sin conocer su funcionamiento puede llevar a escenarios adversos. Seguros Academy, con más de 65 años de experiencia en asesoramiento asegurador, ha detectado que la falta de información sobre la letra pequeña de las pólizas es un problema recurrente. Muchos asegurados desconocen que ciertas tarifas, especialmente las de tipo mixto o natural, pueden empezar con precios asequibles pero incrementar de forma progresiva hasta alcanzar cifras difícilmente asumibles en la jubilación.

Para evitar estas situaciones, es fundamental que cualquier seguro de decesos supere con éxito el test de esta plataforma. Esta iniciativa se basa en que el asegurado debe contar con toda la información técnica necesaria para tomar decisiones seguras y conscientes. En caso de que la póliza requiera revisión, Seguros Academy ofrece asesoramiento especializado para encontrar una solución antes de que la situación se convierta en un problema financiero grave.

El acceso a información clara y verificada sobre los seguros de decesos permite a los asegurados evitar sorpresas inesperadas y garantizar la estabilidad de sus pólizas en el futuro. Con herramientas como este test, la toma de decisiones en el ámbito asegurador se vuelve más sencilla, asegurando una protección efectiva sin riesgos económicos imprevistos.