La hostelería y las naves industriales son los principales sectores de negocio objetivo de robos en España

El segmento de las naves industriales lidera la lista de los establecimientos más inseguros de España, al acumular el 25% de la totalidad de las alarmas reales de entre los clientes de Negocios y Empresas registradas por ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica. Se trata de infraestructuras ubicadas en polígonos industriales fuera del núcleo urbano y más aislados, un entorno preferente por quienes realizan actividades delictivas El sector de la hostelería (bares, pubs y restaurantes) ocupa el segundo lugar de la lista, que registra el 11% de la totalidad de alarmas reales deentre los clientes de Negocios y Empresas de ADT. Unas estadísticas preocupantes que ponen de manifiesto los riesgos constantes asociados a este tipo de establecimientos.

Atendiendo a las zonas geográficas, Cataluña se posiciona como la ciudad autónoma con mayor índice de inseguridad, acumulando el 23% del total de incidentes a nivel nacional, 4,4 puntos por encima de Andalucía, que acumula el 18,7%. En el tercer lugar se encuentra Madrid, con el 15% de incidentes reales.

Y respecto a los momentos del día en los que más incidentes se registran, las noches encabezan el periodo del día más inseguro, con el 41% de los incidentes reales, seguidos por las tardes, con un 33%.

"Los datos arrojados por las métricas internas indican que, si bien las naves industriales son las más afectadas en materia de inseguridad, concentrando el 25% de los incidentes reales, el segundo puesto lo ocupa el sector de la hostelería, que representa el 11%. Estas cifras reflejan la importancia de reforzar las estrategias de seguridad en estos sectores, priorizando soluciones efectivas que minimicen los riesgos y protejan tanto los negocios como a sus empleados y clientes", comentó José González Osma, director general de ADT.

Los 8 errores más comunes en la seguridad de los negocios españoles

Existen un sinfín de puntos de riesgo dentro de la seguridad del negocio. A menudo se pasan por alto aspectos que se consideran fundamentales y que pueden dejar a las empresas y negocios vulnerables frente a robos y amenazas. A continuación, los expertos en seguridad de ADT analizan los ocho principales:

Minimizar el posible riesgo. Creer que "a mí no me va a pasar" es el peor enemigo de la seguridad. Pensar que un negocio es "muy pequeño" o "irrelevante" para ser un objetivo hace que no se tomen las medidas adecuadas. Los delincuentes buscan la oportunidad, independientemente del tamaño. No realizar una evaluación exhaustiva de las instalaciones impide detectar riesgos y vulnerabilidades en cada rincón del establecimiento. Un estudio de seguridad adecuado y profesional permite diseñar medidas específicas para prevenir robos o incidentes. Además de proteger los activos, también ayudará a proteger a las personas y garantizar así la continuidad de la actividad del negocio. No utilizar la disuasión basada en las nuevas tecnologías. Ser "visto y oído" es lo que más frena a quienes realizan actos delictivos. Por ello, disponer de las últimas tecnologías como cámaras con Inteligencia artificial y detección de personas con avisos acústicos son los medios más eficaces para disuadir, así como hacer visible mediante el uso de cartelería que el establecimiento está protegido por una central receptora homologada. No aprovechar las funciones de automatización en un sistema de alarma inteligente. Estas herramientas permiten por ejemplo el armado automático o rearmado por falta de actividad del sistema de seguridad, evitando que el negocio quede desprotegido por descuido. La plataforma ADT Smart Security permite automatización basada en horarios y rutinas definidas por el usuario, además de la grabación de eventos específicos y alertas a través de la video inteligencia de sus cámaras. Ignorar las notificaciones del sistema de seguridad. Estas alertas informan sobre situaciones no deseadas y permiten al propietario o encargado estar informado y tomar las medidas necesarias, sin importar donde se encuentre. Con sistemas como ADT Smart Security, es posible supervisar el negocio en tiempo real a través de las cámaras de seguridad, asegurándose de que todo está en orden. Además, la videovigilancia, que les permitiría supervisar la operativa y productividad. No confiar en la tecnología combinada con el factor humano. No contar con unaCentral Receptora de Alarmas (CRA), significa perder vigilancia continua y asistencia remota en caso de incidente. La CRA de ADT monitorea el sistema de manera ininterrumpida las 24 horas, verifica alertas y avisa de inmediato a las fuerzas de seguridad. Además, su servicio multivía, garantiza comunicaciones seguras ante intentos de intrusión, sabotaje o inhibición. A través de la app ADT Smart Security, el propietario también puede gestionar la seguridad de su negocio en tiempo real y tomar las medidas necesarias desde cualquier lugar. Falta de formación en seguridad para los empleados. Ellos pueden ser el eslabón más débil en la cadena de seguridad. No contar con un plan de respuesta a incidentes obliga a improvisar ante una emergencia. Es importante contar con procedimientos claros para cada escenario y capacitar a cada empleado para que sepa cómo actuar y como contactar con los servicios de emergencia. Esto ayuda a prevenir riesgos, reducir incidentes y garantizar un entorno laboral más seguro y eficiente. Subestimar la ciberseguridad. Muchos pequeños negocios creen que no poseen información valiosa y no son un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Sin embargo, todos los negocios manejan información sensible, como datos de clientes y proveedores, que puede ser vulnerable a ataques. Proteger estos datos es clave para evitar fraudes, pérdidas económicas y daños a la reputación del negocio. "La seguridad del negocio no es un gasto, sino una inversión en tranquilidad y futuro. Por eso, desde ADT creemos que la tecnología juega un papel clave en la protección. Ofrecemos soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades de cada negocio, trabajando de la mano con propietarios para diseñar un sistema de seguridad a su medida. Además, incorporamos tecnología de vanguardia, como la Inteligencia Artificial, para maximizar la protección y optimizar la gestión. Queremos que nuestros clientes prosperen sin preocupaciones. De la seguridad, nos encargamos nosotros", comentó José González Osma, director general de ADT.