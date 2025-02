GESTINVER impulsa la transformación digital en la gestión de ayudas públicas con el proyecto FARO

GESTINVER presenta FARO, una plataforma digital que revoluciona la gestión de ayudas públicas. Integrando Inteligencia Artificial, automatización y análisis predictivo, FARO permite a las empresas identificar y aprovechar oportunidades de financiación de manera proactiva aumentando la tasa de éxito en sus solicitudes GESTINVER Consultores es una consultora líder especializada en la gestión integral de ayudas y subvenciones públicas derivadas del desarrollo de proyectos de Inversión y de I+D+i que ha desarrollado el proyecto FARO "Sistema automático de prescripción de oportunidades de financiación basado en Inteligencia Artificial", financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU (www.faro-ia.es).

FARO es una iniciativa innovadora que revoluciona la gestión de ayudas públicas mediante el uso combinado de Inteligencia Artificial (IA), Robotic Process Automation (RPA) y técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (NLP/NLU). El objetivo de FARO es digitalizar y automatizar la gestión de ayudas públicas, permitiendo a las empresas acceder de manera proactiva a oportunidades de financiación, eliminando la necesidad de realizar búsquedas manuales ni procesamientos complejos de información.

Este sistema supone un cambio de paradigma en la gestión de subvenciones. Tradicionalmente, la búsqueda y análisis de ayudas públicas ha sido un proceso reactivo, en el que las empresas deben rastrear y evaluar manualmente convocatorias dispersas en múltiples fuentes. Con FARO, este modelo evoluciona hacia un enfoque predictivo e inteligente: la plataforma FARO recomienda automáticamente las opciones más adecuadas en función del perfil y las necesidades de cada empresa.

Modelo de Innovación Tecnológica

FARO ha sido diseñado bajo un enfoque disruptivo, incorporando metodologías propias de data science, machine learning y automatización de procesos que se basa en tres pilares tecnológicos fundamentales:

El primer pilar es la captura y Estructuración Inteligente de la Información. Uno de los principales desafíos en la gestión de ayudas es la dispersión y heterogeneidad de las convocatorias, publicadas en múltiples fuentes con formatos y estructuras diversas. Para abordar esta problemática, FARO ha desarrollado:

Automatización mediante Robotic Process Automation (RPA) : Implementación de bots que extraen y estructuran datos desde fuentes oficiales y privadas.

: Implementación de bots que extraen y estructuran datos desde fuentes oficiales y privadas. Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP/NLU): Uso de modelos avanzados de IA para analizar y categorizar textos de convocatorias, detectando requisitos, montos, sectores beneficiarios y plazos de aplicación.

Uso de modelos avanzados de IA para analizar y categorizar textos de convocatorias, detectando requisitos, montos, sectores beneficiarios y plazos de aplicación. Integración con bases de datos dinámicas: FARO actualiza de manera continua la información recopilada, generando una base de datos estructurada y centralizada de ayudas públicas. El segundo pilar se centra en eldesarrollo del Motor de Recomendación Basado en IA. Una vez recopilada la información, FARO emplea un modelo de correlación avanzada para vincular empresas con oportunidades de financiación específicas.

Modelo matemático de asignación de ayudas : Algoritmos que analizan características empresariales (sector, tamaño, ubicación, actividad económica) y las comparan con los criterios de cada convocatoria.

: Algoritmos que analizan características empresariales (sector, tamaño, ubicación, actividad económica) y las comparan con los criterios de cada convocatoria. Machine Learning y Análisis Predictivo : FARO no solo asigna ayudas en base a datos actuales, sino que aprende de patrones históricos y mejora continuamente la precisión de sus recomendaciones.

: FARO no solo asigna ayudas en base a datos actuales, sino que aprende de patrones históricos y mejora continuamente la precisión de sus recomendaciones. Sistema de scoring y ranking: Cada ayuda es ponderada según su nivel de adecuación a la empresa, optimizando la tasa de éxito en las solicitudes. El tercer y último pilar es la Plataforma Digital e Interfaz Inteligente. Para maximizar la accesibilidad y usabilidad del sistema, FARO ha sido desarrollado como una plataforma web escalable y personalizable para cada cliente:

Dashboard interactivo : Empresas y consultoras pueden visualizar en tiempo real las oportunidades recomendadas, con filtros avanzados y herramientas de análisis.

: Empresas y consultoras pueden visualizar en tiempo real las oportunidades recomendadas, con filtros avanzados y herramientas de análisis. Sistema de alertas inteligentes: Notificaciones automatizadas para nuevas convocatorias relevantes, plazos de aplicación y cambios en requisitos. Resultados y Beneficios del Proyecto

Gracias a la implementación de este modelo tecnológico, FARO ha conseguido:

Optimizar en un 80% el tiempo de búsqueda y análisis de ayudas.

Reducir errores en la identificación de convocatorias relevantes.

Aumentar en un 35% la tasa de éxito en solicitudes de financiación.

Facilitar la digitalización del acceso a fondos públicos. Se estima que, con la adopción del sistema FARO por parte de empresas y consultoras especializadas, se va a multiplicar el número de proyectos de I+D, consolidándose el servicio como un capacitador en la digitalización de empresas.

Conclusión

FARO no solo digitaliza la gestión de ayudas públicas, sino que establece un nuevo estándar en la automatización de procesos administrativos, combinando IA, automatización e innovación en análisis de datos.

Con esta tecnología, GESTINVER está liderando la transformación digital del acceso a financiación pública, asegurando que las empresas no solo encuentren ayudas, sino que las aprovechen al máximo.

"El futuro de la gestión de subvenciones es inteligente, y FARO está marcando el camino".