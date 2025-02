Equipo Multidisciplinario Lleva el Espacio a las Aulas a través de Congreso de Educación Espacial

El programa ISS Mimic se presenta como una herramienta educativa poderosa que conecta a los estudiantes con la exploración espacial de una forma tangible y emocionante. Al fomentar habilidades técnicas y críticas, aumentar el compromiso con el STEM y proporcionar experiencias prácticas, este programa prepara a los jóvenes para un futuro lleno de posibilidades en el campo de la ciencia y la tecnología.

Este programa llegó a México gracias a la reconocida educadora, galardonada con el premio Cherri Brinley, la profesora Aymette Medina. Entre las instituciones beneficiadas están el Centro de Desarrollo Aeroespacial, la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México y el Instituto Panamericano de Tampico, en el norte de la República Mexicana. Este último, una institución de educación básica líder en innovación educativa en Tamaulipas cuenta con un observatorio espacial y ofrece materias disruptivas como robótica y astro ciencias.

Además, el programa ha beneficiado a otras instituciones educativas en Costa Rica, Chile, Brasil y Colombia, destacando el prestigioso Colegio Oakland Campestre en Bogotá, respaldado por la escuela espacial de Colombia.

En febrero, el Johnson Space Center fue el epicentro de uno de los eventos educativos más importantes de América: la Conferencia de Educadores sobre Exploración Espacial. Esta capacitación anual reúne a importantes instituciones educativas de todo el mundo. Oscar Neira, especialista en programas internacionales del Space Center Houston, ha sido uno de los responsables de la expansión de este programa educativo hacia el mundo hispano.

En su 31º aniversario, hubo varios eventos significativos dignos de ser conocidos por toda la comunidad científica de Iberoamérica. Destacó el merecido reconocimiento a la empresa Vibra Latina, dirigida por Gabby Baptista, que celebró su segundo laurel con el documental “Más Cerca de las Estrellas” en los Premios de Cine de Mujeres Independientes de Los Ángeles. Las dos preseas fueron por mejor producción y derechos humanos. Este documental no solo pone de manifiesto el talento femenino en los medios, sino que centra la atención en proyectos internacionales de todos los géneros, destacando su contribución inspiradora en las latitudes iberoamericanas.

El cambio de estafeta de la ya conocida Misión Educativa Espacial Libertad de Colombia y el lanzamiento de la Misión Educativa Solidaridad de México, con el apoyo de la International Aerospace Academy dirigida por el recién galardonado profesor Javier Montiel, incorporan por primera vez a una docente de la Unión Europea, Emma Pesur, como embajadora de ISS Mimic en Estonia. Durante la introducción de Emma Pesur al programa ISS Mimic, su director Bryan Murphy comentó que, al vincular la educación con la exploración espacial, el programa aumenta el compromiso y la emoción de los estudiantes hacia el contenido STEM y las carreras en tecnología y ciencia. Esto es especialmente importante para inspirar a los jóvenes de Estonia a considerar carreras en estos campos. Una de las primeras acciones a llevar a cabo por parte de la Misión Solidaridad será capacitar a la delegación de Estonia para operar el ISS Mimic en Tallin, bajo la supervisión del equipo de la ingeniera Brenda Vázquez, docente certificada en el Johnson Space Center de la NASA y directora del Observatorio Espacial Chip Ohm del Instituto Panamericano de Tampico.

Todo esto ha sido posible a través de la iniciativa Orbital Learning Alliance (OLA), el programa insignia de la International Aerospace Academy (IAA), que ha brindado experiencias STEM transformadoras con nueve sesiones bilingües a los asistentes al congreso espacial. Ejemplos de esas sesiones incluyen “Habitat Tales”, que contó con la colaboración de Google; “Eco-Rovers”, destacando la participación del Tecnológico de Monterrey; “From Space Farm to Your Table”, centrada en la sustentabilidad alimentaria en el espacio; y finalmente, la iniciativa Blue H2O, que llevó la sostenibilidad del agua a nuevas alturas, presentando un desafío de hidro cohetes inspirado en el cohete New Shepard para enseñar sobre conservación, filtración y reutilización del agua en aplicaciones STEM.