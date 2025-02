Holdmin, reconocida como la agencia de marketing global más premiada en 2024

Más de 95 premios internacionales avalan su impacto en el sector.

Holdmin ha sido reconocida como la agencia de marketing global más premiada en 2024, consolidando su liderazgo en el sector con un enfoque estratégico que ha transformado la manera en que las empresas abordan su crecimiento. Con más de 95 premios obtenidos en el último año, Holdmin ha demostrado que el marketing no solo debe enfocarse en la visibilidad, sino en generar un impacto tangible en los resultados financieros de las empresas.

Un modelo basado en la comunicación y los resultados ligados al P&L A diferencia de las agencias tradicionales, Holdmin actúa como el departamento de marketing externo de sus clientes, asegurando que cada estrategia esté alineada con los objetivos empresariales, sus valores y genere un retorno de inversión claro y medible. Su éxito radica en un modelo que prioriza la comunicación efectiva y la optimización del P&L (Profit & Loss), asegurando que cada acción de marketing tenga un impacto directo en la cuenta de resultados.

Comunicación efectiva: Creación de conexiones auténticas entre marcas y audiencias para fortalecer su posicionamiento y engagement.

Resultados ligados al P&L: Estrategias de marketing diseñadas para impactar directamente en el crecimiento financiero de las empresas, asegurando rentabilidad y eficiencia.

“El marketing debe ser una palanca de crecimiento real para las empresas. No solo se trata de atraer clientes, sino de generar estrategias que optimicen ingresos y rentabilidad. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día”, afirma Toni, CEO de Holdmin.

El factor diferencial: Un equipo altamente especializado y alineado El reconocimiento de Holdmin no sería posible sin su equipo, compuesto por especialistas en estrategia, publicidad, branding, SEO, redes sociales y analítica de datos. Esta combinación de talento y enfoque estratégico ha permitido a la agencia liderar proyectos para empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones con presencia internacional.

Pero más allá del talento, Holdmin ha logrado alinear a su equipo en una visión común, basada en la excelencia, la innovación y el compromiso con los clientes.

“Para seguir creciendo y afrontando nuevos retos, no solo necesitamos estrategias sólidas, sino un equipo cohesionado y alineado con nuestra misión. En Holdmin trabajamos para que cada persona dentro de la compañía entienda el impacto de su labor y cómo contribuye al éxito global de nuestros clientes”, comenta Nina Gómez, directora de Expansión y Cultura.

“Este reconocimiento nos motiva a seguir evolucionando, explorando nuevas oportunidades y redefiniendo los estándares del marketing estratégico”, añade.

Nuevos retos y una visión de futuro ambiciosa El 2025 se presenta como un año clave para Holdmin, con la expansión de sus servicios y la implementación de nuevas metodologías basadas en data intelligence, inteligencia artificial y automatización avanzada. La compañía busca seguir liderando el sector con estrategias aún más precisas y personalizadas, manteniendo su compromiso de convertir el marketing en un verdadero motor de crecimiento empresarial y financiero.

Con este reconocimiento, Holdmin no solo celebra un año de logros, sino que refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia.