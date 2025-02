El laboratorio LabDERMIS propone formulas únicas para tratar pieles sensibles y con dermatitis atópica

¿Qué es la dermatitis atópica?

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad cutánea inflamatoria de evolución crónica que afecta a pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta ancianos, aunque por lo general es mucho más frecuente en los primeros cinco años de vida. Se caracteriza por piel seca, inflamación y sensación de picor.

Según las estadísticas de la Academia Española de Dermatología y Venereología el 15% la población española sufre dermatitis atópica severa. Así que es una patología muy tratada a nivel de consultas dermatológicas y oficinas de farmacia.

Es de vital importancia saber cuidar la piel con la dermatitis atópica y prolongar al máximo los periodos entre los brotes.

¿Por qué se produce la Dermatitis Atópica? La DA no es una alergia ni puede invocarse su origen a un factor único. Desde hace tiempo se conoce el origen multifactorial de la enfermedad. La atopia se desarrolla a partir de condiciones genéticas favorables y sus desencadenantes son: predisposición genética, sistema inmunológico alterado, posibles alérgenos alimentarios (leche de vaca, gluten, huevo,…) también están involucrados en el sistema digestivo y desencadenan algunos ataques de eccema, y por ultimo productos químicos aplicados en la piel, el calor o la transpiración, son irritantes y pueden desencadenar episodios de eccema.

Como resultado, la piel es seca y pruriginosa, con mayor propensión a sufrir infecciones cutáneas por hongos, virus y bacterias. Es la complicación más frecuente.

Tratamiento La DA no es una enfermedad curable, su involución es espontánea, pero necesariamente tratable. El tratamiento de la DA es complejo, y debe adaptarse a la gravedad de cada caso.

Medidas preventivas. Cosmética convencional versus Dermocosmética natural. En la fabricación de los diferentes productos de higiene y cosmética se utilizan alrededor de 7.000 sustancias diferentes. Algunas de ellas son altamente tóxicas (e incluso agentes cancerígenos reconocidos), otras pueden desencadenar reacciones alérgicas o resultan irritantes y, de la gran mayoría, no se conocen sus efectos por acumulación y su interacción con otros productos.

Resulta difícil encontrar en el mercado convencional un cosmético que no contenga este tipo de sustancias, por lo que es aconsejable consumir cosméticos naturales que ofrecen fórmulas más sencillas, con ingredientes obtenidos únicamente a partir de plantas y minerales que carecen de efectos perjudiciales.

En caso de la Dermatitis atópica, el paciente debe hidratar su piel de manera constante para evitar brotes. Es fundamental que los cosméticos que use sean muy emolientes y a la vez debe evitar los componentes alérgenos que puedan irritar la piel e inducir una reacción inflamatoria aguda. La piel atópica reacciona ante el contacto con agentes externos que para otras personas son inocuos.

Las fragancias están entre los ingredientes más irritantes. Son más de 2.500 fragancias, de origen natural o sintético, las que se utilizan en distintos productos de consumo (cosméticos, detergentes...). Cuando entran en contacto con la piel, algunos pueden producir irritaciones o incluso reacciones alérgicas. Otra sustancia “prohibida” para quienes padezcan dermatitis atópica es el conservante Methylisothiazolinone, y dos productos irritantes Sodium Lauryl Sulfate y Ammonium Lauryl Sulfate.

Dermocosmética natural. Recomendaciones. En caso de la DA la hidratación diaria de la piel con un emoliente es indispensable. Una buena alternativa a la cosmética convencional, que a menudo usa parabenos y fragancias artificiales, es la dermocosmética natural. Hay que elegir emolientes hipoalergénicos y con composiciones seguras, ya que las fórmulas hipoalergénicas minimizan los riesgos de sensibilización de la piel. Todos los componentes deben ser seleccionados por ser lo menos alergenizantes posibles.

El óxido de zinc exhibe propiedades calmantes, por lo que es un producto perfecto para el cuidado de la piel irritada y con eccema. El óxido de zinc es un mineral natural que protege la piel de la radiación solar y mantiene su equilibrio microbiológico.

Áloe vera tiene un efecto hidratante, suavizante y estimula las células para que se regeneren más rápido.

El aceite de aguacate es una fuente de aminoácidos, proteínas y ácidos grasos insaturados, rico en vitaminas A, B, E, H, K, PP, F. Contiene escualeno con propiedades antiinflamatorias y antifúngicas, y clorofila que exhibe propiedades antiinflamatorias y calmantes.

El extracto de tara (Caesalpinia spinosa) es un hidrocoloide natural que hidrata y ayuda en la regeneración cutánea, con efectos inmediatos y duraderos.

El malvavisco: es una planta muy valiosa conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antienvejecimiento. Calma las irritaciones, protege la piel de los efectos nocivos del medio ambiente. Es un ingrediente ideal para pieles sensibles.

El aceite de almendras dulces prensado en frío es rico en vitaminas como: A, B2, E, D, y el alto contenido de vitamina E ayuda a reducir los radicales libres.

Conclusiones

Para un paciente con DA es de vital importancia la hidratación constante para evitar brotes. Para ello debe conocer que componentes cosméticos puede usar y cuales debe evitar.