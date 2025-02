Drees & Sommer sigue creciendo en España con un nuevo miembro dentro de su equipo directivo

La consultora de construcción y gestión de proyectos inmobiliarios alemana continúa reforzando su presencia en el país y suma a su equipo de dirección a Pilar Pinel como Directora General. Con un amplio bagaje en el sector real estate como Project Manager, Pilar se une al equipo de dirección, junto a Billy Taylor y Jonathan Davis, para impulsar el crecimiento y expansión del grupo a nivel nacional La designación de Pilar como miembro del equipo de dirección de Drees & Sommer España es un importante hito en el crecimiento de la compañía, que lleva operando 15 años en España.

La trayectoria profesional de la nueva directora demuestra una amplia comprensión de las complejidades del sector, además de una habilidad probada para liderar equipos y llevar a cabo iniciativas estratégicas.

A lo largo de su carrera profesional, Pilar ha trabajado en proyectos significativos dentro del sector de los centros de datos, de oficinas y el hotelero. Con su liderazgo, se espera que la empresa fortalezca su posición en el mercado, innovando y expandiendo sus operaciones.

La experiencia acumulada de Pilar durante más de 20 años en el sector será sin duda un activo valioso para enfrentar los desafíos futuros y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Billy Taylor, Managing Director y Associate Partner de Drees & Sommer España:

"Estamos muy ilusionados de dar la bienvenida a Pilar al equipo de dirección. Tras varios años colaborando en Drees & Sommer, sus conocimientos y su experiencia en la gestión de proyectos se han mostrado como una valiosa aportación a la empresa que nos ayudará ahora aún más a seguir ampliando nuestra oferta multidisciplinar a nivel nacional".

Pilar Pinel, nueva Managing Director de Drees & Sommer España:

"Después de formar parte del equipo durante varios años como Lead Project Manager en diferentes proyectos, es un momento especialmente emocionante para unirse a la empresa en plena fase de crecimiento".

"En tiempos de incertidumbre como los actuales, los clientes dan prioridad a trabajar con consultores que puedan ofrecer una gestión de proyectos experta, además de aportar innovación. Drees & Sommer tiene la capacidad de enfrentarse a estos y otros retos. Me siento muy orgullosa de formar parte de esta gran familia, de colaborar con el equipo a otro nivel y aportar valor añadido a nuestros clientes".

Sobre Drees & Sommer

Con más de 50 años de experiencia a nivel global y 15 años en España, Drees & Sommer se ha consolidado como un referente en consultoría estratégica y de servicios técnicos para el sector inmobiliario. El enfoque de la consultora combina innovación, digitalización, sostenibilidad y rentabilidad.

Con sede en Madrid, desde donde se gestionan proyectos nacionales e internacionales, y con un equipo de profesionales repartido por toda la península, especialmente en Barcelona, Valencia y Málaga, Drees & Sommer España ofrece una amplia experiencia y una visión multidisciplinar en el sector del Project Management, Construction Management, Project Monitoring y Due Diligences Técnicas. Además, cuenta con una división llamada IT Global Shared Services, desde donde se ofrecen servicios de consultoría tecnológica a nivel internacional.

La empresa cuenta con el respaldo de una red global de 63 ubicaciones junto con la experiencia y la excelencia de un equipo de más de 6.000 empleados que permite a Drees & Sommer España poder implantar un servicio de alta calidad.

Vídeos

Drees & Sommer presents THE BLUE WAY next exit