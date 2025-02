Duelo a muerte con la propia conciencia

Así como el que está enganchado a las máquinas tragaperras busca excusas para justificar y ocultar su vicio, el que está poseído por la degeneración, para justificarse y ocultarse de sí mismo se convierte en el abogado defensor de sus vicios. Lucha a brazo partido con el fiscal general de su conciencia, pero no puede con ella. Por eso, como no puede con ese hábil acusador, abandona la lucha y se presta a inventar falacias para desfigurar la cara de la verdad. Con esto pretende perdonarse a sí mismo, convencer al mundo y se dedica al proselitismo de su degradación para hacer discípulos. Pero a pesar de que socialmente puedan darle la razón, a su conciencia no la convence y vive sumergido en un sinvivir. Entonces piensa que es una cuestión de cantidad y va sumando más y más adeptos. Como a pesar del número de incondicionales, nunca consigue acallar al fiscal, en venganza toma a sus asociados como triunfos sobre su conciencia. Por eso el que está enfrascado en esta criminal batalla, es tan peligroso. Sobre todo si esa persona ocupa algún puesto de poder: como presidente de un país, ministro, etc.. Ya que utilizará su cargo para vengarse del fiscal general por lo mucho que le hace sufrir...