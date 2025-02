La primera inteligencia artificial para PYMEs revoluciona las empresas españolas

La transformación digital sigue ganando terreno en España, y las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) no son una excepción. En un mercado cada vez más competitivo, SERSEO Marketing Digital, una agencia especializada en soluciones de transformación digital para PYMEs, ha dado un paso al frente con el lanzamiento de un innovador producto: Un ChatbotIA de atención al cliente. Diseñado específicamente para pequeñas empresas, este chatbot utiliza inteligencia artificial avanzada para automatizar procesos de comunicación y mejorar la experiencia del cliente. La principal novedad es que la primera vez que una pequeña empresa puede incorporar una IA a su negocio a bajo precio.

Atención al cliente automatizada, pero humana A diferencia de los chats automatizados tradicionales, el ChatbotIA de SERSEO está diseñado para entender y adaptarse al lenguaje natural de los usuarios. Esto significa que puede gestionar desde preguntas frecuentes hasta la organización de citas en la agenda de la empresa, ofreciendo respuestas personalizadas y disponibles las 24 horas del día.

Las ventajas para las PYMEs son evidentes:

Ahorro de tiempo y recursos: El chatbot se encarga de tareas repetitivas, permitiendo que los empleados se concentren en actividades más estratégicas.

Mejora de la experiencia del cliente: Respuestas rápidas y precisas que aumentan la satisfacción del usuario.

Accesibilidad económica: Al formar parte de los packs de servicio de SERSEO, las empresas no tienen que realizar una inversión inicial elevada ni pagar cuotas mensuales adicionales.

Una herramienta que rompe barreras tecnológicas El ChatbotIA no es solo una solución tecnológica, sino también una declaración de intenciones. SERSEO se ha posicionado como la primera agencia de marketing digital en España en incluir este tipo de herramienta como parte de sus packs de servicio sin costes adicionales. “Hemos trabajado durante meses desde nuestro laboratorio de innovación, SERSEO LABS, para crear una herramienta que no solo sea efectiva, sino también accesible económicamente para cualquier PYME,” explica Miguel Angel Manrique-Ordax, director de marketing de la empresa.

La principal diferencia de esta solución respecto a otras disponibles en el mercado es su compromiso con la democratización tecnológica. “No queremos que nuestros clientes dependan de soluciones de software que los hagan cautivos o que impliquen un coste excesivo a largo plazo. Por eso hemos apostado por tecnología open source, que garantiza flexibilidad y sostenibilidad económica,” añade Manrique.

Un ejemplo de adaptación y supervivencia En un contexto en el que muchas PYMEs se esfuerzan por mantenerse al día con las tendencias digitales, esta herramienta representa una ventaja competitiva. “Para una tienda pequeña o un negocio local, poder responder de forma inmediata a sus clientes puede marcar la diferencia entre ganar o perder una venta,” destaca uno de los consultores de SERSEO.

Un caso práctico lo protagoniza una peluquería local que implementó el ChatbotIA. Gracias a él, ahora gestionan sus citas de forma automática, lo que ha reducido significativamente las cancelaciones y ha mejorado la fidelidad de sus clientes.

SERSEO: un modelo de expansión en crecimiento Este lanzamiento coincide con un periodo de expansión para SERSEO. Actualmente, la red cuenta con más de 35 agencias en España, y la empresa ha anunciado que en febrero abrirá una nueva ventana para sumar más agencias asociadas. La oportunidad está dirigida a profesionales del marketing digital que buscan integrar tecnología innovadora en sus servicios.

Con el ChatbotIA, SERSEO no solo refuerza su posición como líder en soluciones tecnológicas para PYMEs, sino que también demuestra que la transformación digital no tiene por qué ser un lujo reservado a las grandes empresas. Este enfoque podría marcar un antes y un después en cómo las pequeñas empresas afrontan el reto de la digitalización.