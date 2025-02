Universal Arts School una referencia en la formación de artes digitales según The Rookies

En un mundo donde las artes digitales y la creatividad son cada vez más relevantes, la elección de una escuela adecuada para los aspirantes a artistas digitales resulta una decisión crucial. La investigación exhaustiva sobre las instituciones de prestigio es fundamental para asegurar la calidad educativa y una carrera de éxito.

Una de las mejores maneras de evaluar una escuela es a través de su reconocimiento en rankings internacionales, como es el caso de The Rookies. Este índice global aporta una referencia acerca de las escuelas más destacadas en el mundo del arte, siendo Universal Arts School una de las principales referencias en la actualidad.

Un referente de las artes digitales Uno de los aspectos característicos de The Rookies, es que proporciona una plataforma para que estudiantes de diferentes escuelas puedan mostrar su trabajo y obtener reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, funciona como una ventana global para escuelas especializadas en este ámbito. Muestra de ellos es la trayectoria de Universal Arts School, con más de 25 años en la formación de artistas, consolidándose como una de las mejores escuelas de animación tanto en España como en el resto del mundo según Animation Career Review.

En el ranking de The Rookies, la escuela ha logrado una destacada posición, obteniendo premios y altas calificaciones en los últimos años, lo que refleja su compromiso con la excelencia y la preparación de sus estudiantes para la industria creativa. Universal Arts School ha permanecido dentro del ranking mundial de escuelas de manera consecutiva desde 2021, hasta 2023. Además, las estadísticas reflejan que la tasa de empleo para los ex-alumnos de este centro se mantiene entre las mas elevadas.

Amplia variedad de opciones formativas La oferta educativa de Universal Arts School es otro de sus puntos fuertes, ya que dispone de una variada lista de opciones, centradas para cubrir todos los aspectos de las artes digitales. En ese sentido, los aspirantes pueden elegir el máster en ilustración y concept art o el máster en animación de personajes. También pueden decantarse por el máster en Programación de Videojuegos con Unreal, así como otros programas que permiten dominar los efectos visuales con Hudini o convertirse en experto en animador de personajes senior.

Adicionalmente, la conexión de la escuela con la industria en general también es otra característica clave, ya que es socio de Unreal Academic y una escuela certificada por Houdini, lo cual permite a los estudiantes acceder a últimas tecnologías y procesos que contribuyen considerablemente a su formación.

En definitiva, Universal Arts School destaca como una de las opciones más completas para aquellos interesados en formarse en el mundo de las artes digitales, cine, videojuegos o animación.