La Vela de Arena Perlada de Samsa por fin llega a España

Samsa, marca líder en emprendimiento femenino y especializada en velas, aromas e insumos, lanza en España la revolucionaria Vela de Arena Perlada. Este producto único transforma la experiencia de los consumidores de velas, invitándolos a ser partícipes de la creación y personalización de sus velas como nunca antes.

Esta nueva manera de entender las velas, ha llevado a sus creadoras Magalí Maffrand y Micaela Maffrand junto con su equipo, a crear su lanzamiento más ambicioso e innovador en España, la Vela de Arena Perlada.

Esta vela, marca un antes y un después en la identidad de la marca. Y es que da un paso más allá y cambia la cera sólida, por una granulada. Esta innovación amplía el lenguaje de las velas, invitando a su usuaria o usuario a ser parte activa de su creación ya que éstas podrán ampliar sus dimensiones a placer, añadiendo más o menos cera.

Gracias a este revolucionario formato, ya no es necesario un recipiente específico: la vela puede ser utilizada y moldeada en diferentes combinaciones, virtiendola en 1, 2 o incluso 3 recipientes, o bien transformarla en una única vela de grandes dimensiones, ya que el contenido alcanza los 500gr de producto. Sin embargo, su verdadero potencial reside en su usabilidad, ya que al no contar con una mecha prefijada, con el simple hecho de retirar la cera usada junto con su mecha, esta vela vuelve a estar como el primer día. Por eso, se considera que lo más impactante de este formato es que logras montar tu vela en 1 minuto.

Además, la experiencia sensorial de la Vela de Arena Perlada va más allá. A diferencia de otras velas que vienen con aromas predefinidos, esta vela no dispone de olor propio, sino que permite a los usuarios seleccionar y personalizar su fragancia añadiendo unas gotas de cualquier esencia que tenga en casa. Este enfoque fomenta la creatividad y convierte a cada usuario en el creador de su propia experiencia olfativa.

Samsa, conocida en Chile por su amplio catálogo de aromas velas eternas e insumos premium para fabricación de velas de origen, decide dar un paso adelante en España y posicionarse únicamente como marca de referencia en el sector de las velas por el momento.

"Queremos acompañarte en los primeros pasos en el mundo de las velas, ayudándote a crear tu propio espacio de conexión" destacan Magalí y Micaela Maffrand. "Nuestro objetivo es apoyarte en el disfrute del arte de crear permitiéndote disfrutar ese espacio cálido que siempre ha soñado para este apasionante proceso."

Información de Samsa Candle Samsa es una marca chilena de referencia en el ámbito de las velas aromáticas y el emprendimiento femenino. Fundada por Magalí y Micaela Maffrand, la marca se ha consolidado por su compromiso con la calidad y su misión de empoderar a las personas en el arte de la creación de velas. Samsa destaca por su enfoque innovador, ofreciendo productos que combinan diseño, funcionalidad y personalización.

Datos de Contacto Nombre: María Echenique

Cargo: Sales Manager

Correo Electrónico: contacto@samsacandle.com

Web: samsacandle.com

Autora Victoria Herrera Lunch