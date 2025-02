Refuerza su posición como líder en confianza digital tras obtener la certificación ENS de nivel Alto

Camerfirma, principal autoridad de certificación cualificada eIDAS en España perteneciente al grupo Infocert-Tinexta, ha conseguido la certificación de nivel más alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Este logro reafirma su posición como referente en la protección de datos y sistemas electrónicos en el sector público y privado en España, destacando su compromiso con los estándares más exigentes de seguridad digital.

La certificación ENS, regulada por el Real Decreto 311/2022, es un requisito esencial para garantizar la protección de datos, comunicaciones y servicios electrónicos. Su obtención en el nivel Alto avala que Camerfirma cumple con las más estrictas medidas en confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad, esenciales para operaciones críticas en el ámbito digital. Este hito llega en un momento clave, dado el impulso del marco eIDAS2, que busca armonizar la identidad digital a nivel europeo para garantizar servicios más seguros y accesibles.

Con más de 20 años de trayectoria, Camerfirma lidera el mercado de servicios de confianza digital, ofreciendo soluciones avanzadas como certificados de firma electrónica, autenticación, sellos de tiempo cualificados y plataformas de identidad digital, entre otros. Estas herramientas, alineadas con el reglamento europeo eIDAS, ahora cuentan con un respaldo adicional que refuerza la confianza de sus clientes en su capacidad para garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas.

En un momento en que la transformación digital y la ciberseguridad son cruciales, esta certificación fortalece la posición de Camerfirma como socio estratégico de empresas y administraciones públicas. Según Alfonso Carcasona, CEO de Camerfirma: "Este reconocimiento no solo valida nuestra apuesta por la excelencia, sino que también refuerza nuestro compromiso de liderar la transición digital en Europa. Proporcionamos soluciones tecnológicas fiables que ayudan a los clientes a cumplir con las normativas más exigentes y a operar con tranquilidad en un ecosistema digital cada vez más dinámico".

La obtención de esta certificación coincide con el desarrollo de eIDAS2, que busca armonizar la identidad digital en la Unión Europea, y con las exigencias de las NIAS (Normas de Interoperabilidad y Seguridad), que obliga a las empresas a implementar sistemas avanzados de protección contra ciberamenazas. En palabras de Carcasona: "Hoy más que nunca, las empresas tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus operaciones digitales. En Camerfirma, no solo ofrecemos herramientas para cumplir con estas obligaciones, sino que ayudamos a los clientes a transformar esos desafíos en oportunidades, preparándolos para liderar con confianza en el entorno digital del futuro”.

Con este logro, Camerfirma refuerza su liderazgo en confianza digital y consolida su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y seguras que contribuyan a la transformación digital de empresas y administraciones.

Informe Camerfirma: desafío 2025 Y con el objetivo de ayudar a las empresas a prepararse de cara a la inevitable transformación digital, Camerfirma ha lanzado un informe para analizar las tendencias que marcarán el futuro de la confianza digital. En este estudio, se detallan los principales desafíos en identidad digital, ciberseguridad y cumplimiento normativo en Europa, con un enfoque en cómo las empresas pueden adaptarse a la evolución de la normativa eIDAS2 o las Normas de Interoperabilidad y Seguridad (NIAS).

Además del análisis de las normativas y tendencias clave para 2025, Camerfirma aborda aspectos fundamentales para la evolución de la digitalización y la seguridad jurídica en este año. El informe ofrece una visión integral para que las organizaciones puedan anticiparse a los cambios, fortaleciendo su seguridad jurídica y su competitividad. Accediendo al informe a través de su página web, las empresas encontrarán recomendaciones estratégicas que no solo les permitirán cumplir con las normativas vigentes, sino también prosperar en un mercado en constante evolución.