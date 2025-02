Cuidum informa a las familias sobre los riesgos de no contratar legalmente a una cuidadora en 2025

Las nuevas regulaciones en materia laboral y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) refuerzan la necesidad de formalizar la contratación de cuidadoras ¿Cuánto cuesta contratar una cuidadora en 2025?

En 2025, la contratación de cuidadoras para personas mayores en el hogar estará sujeta a cambios en la normativa. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 € brutos al mes en 14 pagas, el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en las cotizaciones y el refuerzo de las inspecciones laborales obligan a las familias a regularizar a sus empleadas para evitar graves consecuencias legales y económicas.

La contratación irregular puede suponer sanciones de hasta 12.000 € por trabajadora no dada de alta, además de la obligación de pagar cotizaciones atrasadas y recargos correspondientes. Frente a este escenario, Cuidum, empresa especializada en asistencia domiciliaria y en gestionar los trámites laborales de las cuidadoras, informa sobre los riesgos de no cumplir con la ley y ofrece soluciones para simplificar este proceso.

Las cifras no engañan: la contratación irregular sale cara

En España, el empleo en el sector de cuidados a domicilio sigue presentando un alto grado de informalidad. Muchas familias desconocen que, incluso cuando se contrata a una persona solo por unas horas a la semana, es obligatorio formalizar un contrato y dar de alta a la trabajadora en la Seguridad Social.

En 2025, el salario mínimo por hora de una cuidadora asciende a 9,26 €, lo que significa que no pagarlo puede derivar en responsabilidades legales para los empleadores.

Multas y sanciones por no dar de alta a cuidadora

El refuerzo de las inspecciones laborales es una de las estrategias clave del Gobierno para reducir la economía sumergida en el sector de los cuidados. En los últimos años, las autoridades han intensificado los controles sobre los empleadores de trabajadoras del hogar, con inspecciones aleatorias y revisiones de cotizaciones. Si se contrata en "b", las familias pueden enfrentarse a:

Multas de hasta 12.000 € por no dar de alta a la empleada del hogar.

Pago de cotizaciones atrasadas con recargos e intereses.

Posibles reclamaciones laborales en caso de accidentes o despidos. La calidad de los cuidados al mayor no debe ponerse en juego

Además del aspecto legal, la contratación formal de una cuidadora garantiza una mejor calidad del servicio. Un empleo regularizado proporciona estabilidad laboral, acceso a derechos como bajas por enfermedad o vacaciones, y mayor motivación por parte de los profesionales del cuidado. Las cuidadoras que trabajan con seguridad cuidan mejor. Si están protegidas, se centran en lo importante: el bienestar del cuidado de los mayores.

¿Todo está en orden con la contratación de la cuidadora?

Es importante asegurarse de que cada aspecto legal está cubierto. Si alguna de estas preguntas genera dudas, podría haber riesgos de incumplimiento sin ser plenamente consciente de ello.

¿La cuidadora está contratada legalmente?

¿Tiene actualizado su salario con la última subida del SMI 2025?

¿El ajuste del MEI se ha aplicado correctamente en la nómina?

¿La nómina se elabora y entrega cada mes de manera adecuada?

¿Se conocen los procedimientos en caso de accidente laboral, permisos o vacaciones? Cuidum: soluciones para una contratación sin complicaciones

Cuidum es una empresa especializada en asistencia domiciliaria para personas mayores y en la gestión legal de la contratación de cuidadoras. Su objetivo es facilitar a las familias el acceso a profesionales del cuidado, asegurando que el proceso sea 100% legal.

Asesoramiento : información sobre normativa laboral y derechos de las cuidadoras.

: información sobre normativa laboral y derechos de las cuidadoras. Selección rigurosa de cuidadoras : cuidadoras verificadas, con experiencia y referencias.

: cuidadoras verificadas, con experiencia y referencias. Redacción de contratos adaptados a la legislación, para garantizar seguridad a ambos.

adaptados a la legislación, para garantizar seguridad a ambos. Gestión de trámites administrativos para asegurar el cumplimiento legal. Con más de 100.000 familias atendidas en toda España, Cuidum refuerza su compromiso de ofrecer soluciones seguras y confiables para el cuidado de mayores, garantizando tranquilidad a las familias y bienestar a los cuidadores.