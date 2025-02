Urgencias europeas Macron & Cía.

Emmanuel Macron es el presidente de la república francesa. La compañía, integrada por los que convocó ayer de urgencia en París, son motivo de atención y primera página hoy en todos los medios: Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Keir Starmer, primer ministro del R.U. Olaf Scholz, canciller de Alemania. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Donald Tusk, primer ministro de Polonia. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. Giorgia Meloni, presidenta del consejo de ministros de Italia. Dick Schoof, primer ministro de los Países Bajos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Líderes ‘convocados de urgencia’. Para responder a Trump, según La Vanguardia. Para planear la estrategia en Ucrania, según ElDiario.es. Para tratar sobre la guerra en Ucrania, según RTVE.es. O para diseñar la estrategia en Ucrania, según El País.

Convocatoria de urgencia, toque de rebato, triquiñuela. Cualquier cosa. Un motivo, posible, es lo dicho por el vicepresidente Vance, en la Conferencia de Seguridad en Múnich, reafirmado por Trump. Otros motivos, probables, sinuosos o como disculpa, pueden encontrarse en el amparo o desamparo europeo, a la sombra de intereses singulares. De convocante, convocados; y de las prisas y apuros en las necesidades electorales de líderes, partidos y grupos de países, naciones o coaliciones.

Las sospechas, sobre qué pudo animar a Macron a llamar a los llamados a asistir, se pudieron aclarar en Madrid, en la tribuna de Nueva Economía Fórum si el ponente, Magnus Brunnet, Comisario de Asuntos de Interior e Inmigración, en viaje Madrid-Roma, hubiera tenido en cuenta el asunto y se hiciera dos preguntas con respuestas que no hay por qué tapar: ¿Si la UE conocía la postura USA, cómo se puede interpretar la urgencia de Macrom para reunir en París, deprisa, a los que ha llamado por oír a Vance? ¿Por qué van los convocados?. Brunnet es un austriaco, de 52 años, educado en Londres y Viena, que sabe que su país no está en la OTAN y que, como aspirante a comisario, pedía a los Estados miembros más colaboración con los gobiernos regionales en la gestión con la inmigración. Había visto a Sánchez el día anterior. Intercambiaba sonrisas con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Daba cobas, en inglés, con el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. Y buscaba, como la mayoría de comisarios europeos, salir del lance sin dar un titular. Austríaco y fuera de la OTAN. Bagage, comisario de Asuntos de Interior e Inmigración de la UE.

No es momento para ver los equilibrios entre grupos que producen cargos políticos en la UE y lo que salen de ellos, basta con apuntarlo. Puede ser una excusa, para aceptar el hacer, bien o mal, del comisario. Pian, pianito, Brunnet empezaba a contestar preguntas, todas, con la interjección ¡Ham!. Iba, según lo usual, a lo suyo. Y lo conseguí. Había salido bien de algo sobre Venezuela. Pero, ay, el lapsus en despedida: Gracias por dejar que me dirija a ustedes y escucharme. Trabajar juntos porque va a haber elecciones y no debemos dejar sitio a los radicales.

Fue el momento en el que el comisario Brunnet entró en relación con la teoría del vicepresidente Vance que anunciaba como peligro para las democracias europeas las tretas que apartan de la vida política a alguien. ‘Si tienen miedo a sus votantes, los EE.UU. no pueden hacer nada por ustedes’, había avisado.

Cuando hemos entrevisto lo tratado en París, hay temas que hacen agua: Hay postura común frente a la guerra en Ucrania. No en la financiación, cómo se paga, a quién se da cuenta ni quién manda. Ejército común europeo para la Paz ¿?, en ciernes e indefinido. En España, mientras, el gobierno juega al gato-ratón con la Oposición PP, supeditando lo importante al incordio electoral con la frase ‘partido a partido’, de Simeone, válida en el fútbol; torpe entre ministros.

Queda pendiente lo que Vance apuntó: Democracia en retroceso. Miedo a los extremos aunque sean demócratas. Financiación. Equilibrio geopolítico mundial. Inmigración. Energía en verde. La vida no siempre es rosa. Sacar las castañas del fuego en Europa, si hay castañas y fuego. Y más. Parece que, aunque debieron y pudieron hacerlo, eso no se atendió en París. Solo las urgencias europeas Macron & CIA.