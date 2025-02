La Universitat de València inaugura la 26ª edición de 'Qui pot ser empresari?' con José Rosell como director académico

La Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València ha inaugurado este lunes la 26ª edición de su programa formativo "Qui pot ser empresari?", un referente en la formación de emprendedores que, a lo largo de sus 25 ediciones anteriores, ha contado con más de 1.000 estudiantes y la participación de 180 empresarios y directivos. José Rosell, CEO de S2GRUPO es su nuevo director académico. El acto, celebrado en la sede de ADEIT, Fundación Universitat-Empresa de la Universitat de València, ha reunido a representantes académicos y empresariales que integran el patronato de la Cátedra. Durante la jornada, se ha destacado la importancia de fortalecer los lazos entre el ámbito universitario y el mundo empresarial para fomentar el emprendimiento y el liderazgo.

Carlos Pascual, presidente de la Cátedra de Cultura Empresarial, ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos, subrayando la relevancia del programa. "Este curso os va a abrir la luz sobre qué es ser empresario y os va a poner en contacto personalmente con una serie de empresarios de primer nivel, prestigio y éxito profesional", ha señalado. Además, ha destacado que "Qui pot ser empresari? es la esencia y la génesis fundamental de lo que es la Cátedra, y después de 25 años de vigencia de este curso, el arraigo es el mejor indicador de que ha ido bien".

Por su parte, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha invitado a los estudiantes a aprovechar al máximo esta oportunidad. "En este programa no os van a enseñar cosas teóricas, sino conceptos más importantes sobre el valor que tiene la capacidad de trabajo. Van a dar todo lo que saben para transmitir su conocimiento y os van a ayudar a poner corazón en todo lo que hagáis", ha expresado.

Ángeles Solanes, vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo de la Universitat de València, ha sido la encargada de inaugurar oficialmente el curso, resaltando las cualidades del programa. "Este curso tiene una metodología que no está solo basada en el conocimiento, sino en trabajar las soft skills en primera persona con grandes referentes. Trabaja con y para las personas: para atraer a los emprendedores y distinguir entre líderes y jefes. Además, también lo hace desde una dimensión internacional, ya que hay que pensar en empresas que puedan ser operativas a ese nivel, una dimensión tecnológica, porque la digitalización y la innovación son básicas para ser competitivos hoy en día, y una dimensión sostenible a todos los niveles", ha afirmado.

En esta edición, José Miguel Rosell, CEO de S2GRUPO, asume la dirección académica del programa, relevando a José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, quien lideró las dos ediciones anteriores. Rosell ha inaugurado su etapa con la ponencia "Emprender en la era digital: economía digital", en la que ha analizado el impacto de la transformación digital en los modelos de negocio. "El emprendimiento en la era digital no es solo una oportunidad, sino una necesidad para seguir siendo competitivos. La capacidad de adaptarse, innovar y entender los nuevos modelos de negocio basados en la tecnología es clave para cualquier futuro empresario", ha asegurado.

Con esta nueva dirección académica, el programa refuerza su enfoque en los desafíos y oportunidades del emprendimiento en un mundo cada vez más digitalizado. En un contexto en el que la tecnología, la ciberseguridad y la inteligencia artificial están redefiniendo las estrategias empresariales, la formación en estas áreas se vuelve imprescindible para los futuros emprendedores.

Este año, 47 estudiantes de 25 titulaciones diferentes de la Universitat de València participan en "Qui pot ser empresari?". A lo largo del curso, asistirán a sesiones impartidas por destacados empresarios y realizarán visitas a compañías líderes en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de obtener una formación práctica y adaptada a la realidad del mercado.

Desde su creación, el programa ha sido dirigido por reconocidos empresarios como Juan Roig (Mercadona), Íñigo Parra (Stadler Rail), Carlos Bertomeu (Air Nostrum) y Adolfo Utor (Baleària), consolidándose como un espacio clave en la preparación de futuros líderes empresariales. La 26ª edición del programa se extenderá hasta el 5 de mayo, manteniendo su compromiso de acercar el mundo empresarial a los estudiantes y fomentar una mentalidad emprendedora basada en la innovación y el liderazgo.