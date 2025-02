Mabonatur lanza un producto revolucionario que detiene la crisis alérgica

Mabonatur lanza un revolucionario producto con huevo de codorniz que bloquea los alérgenos y hace que no se produzca la respuesta alérgica Aunque el calendario aún marca febrero, los primeros síntomas de la alergia primaveral ya asoman en muchas personas, anticipando una temporada larga y difícil. El cambio climático y el aumento de las temperaturas han adelantado la polinización, lo que provoca rinitis, estornudos y lagrimeo en pleno invierno. Este fenómeno afecta cada vez a más personas.

En España, alrededor del 30% de la población es alérgica, alrededor de 16 millones de personas según los últimos datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Pero la previsión es aún peor, se estima que, en 2050, el 50% la población será alérgica o desarrolle síntomas de alergia.

Ante este desafío, MABONATUR, la línea de complementos alimenticios y cosmética de MABOFARMA, presenta Alibra, un innovador alimento de "rescate", formulado con polvo de huevo de codorniz, Vitamina C y Zinc, para detener la crisis alérgica y ser el mejor aliado en estos meses críticos: mabosalud.com

MABONATUR en su camino por el bienestar de la población, ha lanzado al mercado ALIBRA destinado a favorecer los síntomas de la alergia tales como rinitis, estornudos y picazón ocular y bucal. Está formulado con Vitamina C y Zinc ingredientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmune y, como ingrediente innovador, con polvo de huevo de codorniz rico en ovomuciodes, responsables de bloquear el alérgeno).

Este producto es un apoyo al tratamiento antihistamínico recetado por su médico que permite, en situaciones de crisis alérgica, mitigar los síntomas en pocos minutos.

ALIBRA es un complemento alimenticio que contiene Vit C, Zinc y Huevo de codorniz como componentes sinérgicos.

La vitamina C y Zinc contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmune.

Se recomienda, tomar 1 sachet en caso síntomas.

*De venta exclusiva en farmacias.